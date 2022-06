Eté 22 – Un train pour l’enfer

Macron dans un wagon plombé – et la fin de l’occident, du Covid à l’holocauste : « Dans les prochaines semaines, l’implosion économique de l’Occident devrait être forte… Ceux qui peuvent partir loin ont intérêt à le faire. Nous vous donnons depuis plusieurs semaines des conseils d’expatriation. Ceux qui vont rester en France ont intérêt à adapter leur stratégie patrimoniale pour sauver ce qui pourra encore l’être. Je vous signale, dès ce vendredi, la parution des premiers conseils de Florent Machabert en matière d’épargne pour vous adapter le plus vite possible aux drames qui s’accumulent : hyperinflation, déroute boursière, crise monétaire orchestrée et “économie de guerre”, dans toute son horreur. Je vous le redis : le Deep State américain a décidé, en 2019, de brusquer le cours de l’histoire, et vous serez les premiers à souffrir de cette folie (Eric Verhaeghe) ». Pierre de Gaulle dénonce l’OTAN. Les Européens anesthésiés vont être exterminés.