Etats-Unis : Les morts massives de bovins font-elles partie d’un plan de sabotage alimentaire ?

N’oubliez pas : Les psychopathes ne veulent plus que vous consommiez de la viande. Uniquement leur ersatz chimique. Le bétail ne sera plus dans votre assiette. Le bétail, c’est vous. Si vous n’êtes pas encore exterminés, ils vous feront bouffer de la merde. Des insectes ou même vos propres excréments recyclés. En attendant Soleil Vert… Merci Billie ! OD

Après plus de 100 incendies qui semblent être des actes de sabotage contre des installations alimentaires à travers les États-Unis, les spéculations vont bon train concernant des milliers de bovins qui sont morts subitement au Kansas au cours du week-end. Selon les grands médias (menteurs) qui affirment encore aujourd’hui que tous les vaccins covid sont « sûrs et efficaces », ces morts massives et soudaines seraient le résultat de la chaleur. Pourtant, les vaches sont incroyablement résistantes et supportent fréquemment les mêmes températures que celles que connaît actuellement le Midwest. Pourquoi des milliers de bovins meurent-ils si soudainement ?

AgDaily.com , comme le reste des médias conventionnels, affirme que les décès ont été causés par une combinaison de chaleur, d’humidité et de manque de vent. CNBC rapporte également que le ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas est d’accord avec cette évaluation.

Pourtant, je suis personnellement à proximité de centaines de têtes de bétail dans le centre du Texas où les températures sont les mêmes (et les jours sont encore plus longs à cette période de l’année en raison de la latitude plus au sud). Je vois des bovins Longhorn, Angus, Blanco et d’autres races abonder dans le centre du Texas, mais je ne vois nulle part de bovins mourir de la chaleur.

Pour en avoir le cœur net, j’ai appelé un de mes amis qui possède plusieurs centaines de têtes de bétail. Il était déjà au courant de l’événement de « mort massive » au Kansas et en avait discuté avec d’autres propriétaires de bétail. Je lui ai demandé s’il croyait à l’histoire des médias selon laquelle tout ce bétail était mort subitement à cause de la chaleur. Voici sa réponse :

« Je doute très sérieusement que tant de vaches tombent mortes en même temps. Dans un incident lié à la chaleur, elles ne tomberaient pas toutes mortes en même temps. Vous verriez quelques morts à la fois, éparpillées dans le troupeau, mais jamais autant de morts à la fois. »

Quand je lui ai demandé s’il pensait qu’il s’agissait de morts naturelles ou de quelque chose qui ressemblerait plus à du sabotage, il a répondu : « Je pense que c’est quelque chose de pas très net.«

Les épidémies bovines peuvent également causer des décès simultanés à grande échelle, mais personne ne prétend qu’il s’agit de décès épidémiques bovins. Cela ne laisse donc que quelques possibilités du domaine du sabotage : 1) Empoisonnement de l’eau, 2) Armes à énergie dirigée (DEW).

Cela s’ajoute à plus de 100 cas documentés de sabotage par incendie criminel d’installations alimentaires à travers les États-Unis. Notre personnel de recherche a rassemblé tous les détails sur chacun d’entre eux (date, lieu, nom de l’installation, description de l’incendie) et nous publierons bientôt cette nouvelle liste à jour.

La chute délibérée de l’économie et de l’approvisionnement alimentaire

Ce à quoi de nombreux Américains se réveillent maintenant, c’est la réalité que notre propre gouvernement est en guerre contre « Nous le Peuple » . Nos gouvernants détruisent délibérément l’infrastructure énergétique et anéantissent l’économie. Ils font s’effondrer les marchés des actifs et détruisent complètement la viabilité future des retraites. Et maintenant, il est clair qu’ils détruisent exprès la chaîne d’approvisionnement alimentaire, plongeant le peuple américain dans la pénurie alimentaire, l’inflation et la famine. Il semble que le régime illégitime de Biden – qui n’a jamais été élu légalement – veuille créer des émeutes avant les élections de mi-mandat afin de justifier une déclaration de loi martiale ou une autre urgence nationale. Ils ont besoin de quelque chose de gros à casser pour pouvoir essayer d’annuler les élections ou de forcer le vote par correspondance à l’échelle nationale afin de pouvoir à nouveau truquer à leur guise les résultats des élections (comme ils l’ont fait en 2020).

Chaque jour qui passe, ils détruisent autre chose qui maintient l’économie en marche : les pipelines, le commerce international, les chemins de fer, la fabrication de préparations pour nourrissons, etc. Semaine après semaine, l’effondrement de la chaîne de la nourriture s’intensifie tandis que les prix des denrées alimentaires montent en flèche. Le résultat final est tout à fait évident : une pénurie alimentaire généralisée combinée à des prix exorbitants que peu de gens pourront se permettre.

En plus de cela, la question émerge maintenant : sont-ils délibérément en train d’assassiner en masse du bétail aussi ? Nous savons que le régime de Biden est dirigé par des fous criminels qui méprisent les éleveurs de bœuf, mais sont-ils vraiment prêts à aller aussi loin pour créer une crise alimentaire et essayer de suspendre les élections ?

Bien sûr, ils sont tellement fous . Ce sont les démocrates, le parti qui célèbre le meurtre de leurs propres enfants après leur naissance. Massacrer des vaches n’est rien pour eux. En fait, un récent sondage montre que près de la moitié des jeunes hommes démocrates pensent qu’assassiner un politicien est tout à fait acceptable. Ce sondage, étonnamment, a été réalisé par le SPLC de gauche. Comme le rapporte le Daily Caller :

Quarante-quatre pour cent des «jeunes hommes démocrates» interrogés dans le sondage du Southern Poverty Law Center (SPLC) ont approuvé «l’assassinat d’un politicien qui nuit au pays ou à notre démocratie». C’était le taux le plus élevé de toutes les combinaisons de sexe, de parti et d’âge.

Rappelez-vous, ce sont ces mêmes fascistes qui croient que le dioxyde de carbone tue la planète. Ainsi, ils n’ont aucun scrupule à justifier le meurtre de masse d’animaux ou d’humains (vaccins covid) tant qu’ils croient que cela « sauve la planète ».

La Californie, dirigée par ces mêmes démocrates du culte de la mort, vient d’approuver un véritable projet de loi sur l’ infanticide qui légalise le meurtre d’un enfant en parfaite santé jusqu’à 7 jours après sa naissance, rapporte Charisma News.

Alors oui, ces mêmes personnes qui assassinent volontiers leurs propres enfants et qui justifient le meurtre d’opposants politiques n’hésiteraient pas une seconde à assassiner en masse du bétail s’il s’agissait de créer une crise alimentaire qui mène au chaos qu’ils souhaitent.

Plus personne ne s’étonne de la méchanceté des démocrates.

Ils feront absolument n’importe quoi pour essayer de rester au pouvoir.

La Cause du Peuple, le 17 juin 2022

Source : NaturalNews.com

Rappels :

Les mondialistes prennent le contrôle du système alimentaire. Cela fait partie de leur plan pour vous contrôler

Les mondialistes sont entrés dans la phase meurtrière du Grand Reset. Est-ce que vous vous souvenez des prévisions démographiques de Deagel ? Elles prennent désormais tout leur sens

Après le Covid ? Le Frigovid

Biden utilise cyniquement l’Ukraine pour couvrir le sabotage alimentaire

Vers une pénurie alimentaire organisée ?

Le piège stagflationniste conduira au revenu universel et au rationnement alimentaire

L’Union européenne veut vous faire manger des vers et des insectes pour sauver la planète

Exclusif : Bill Gates veut nous faire bouffer de la merde : c’est le livre des recettes du Grand Reset

Pourquoi l’establishment élitiste est-il si obsédé par la viande ? (B. Smith)