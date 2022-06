L’écrivain financier et expert en métaux précieux Bill Holter avait déclaré au début du mois d’avril 2022 qu’il pensait qu’il ne nous restait plus beaucoup de temps avant le début de la prochaine crise financière. Selon lui 60 jours. Deux mois plus tard, l’effondrement a commencé. Le monde est à des niveaux d’endettement jamais observés auparavant, et Bill Holter soutient que la hausse des taux d’intérêt est le principal moteur de ce qui se passe actuellement. Voici ce que Bill Holter explique : « Les taux d’intérêt sont la clé de tout l’effondrement. Les taux hypothécaires, à l’heure actuelle, sont d’environ 6,15 %. Les taux hypothécaires avaient démarré l’année à un peu plus de 3 %. Au quatrième trimestre 2021, nous avions des taux hypothécaires qui étaient un peu plus bas à 2,75 %. Ce que cela signifie, c’est que si on pouvait vous octroyer un prêt hypothécaire d’1 million de dollars à la fin de l’année dernière, vous n’êtes désormais admissible qu’à un prêt hypothécaire de 500 000 $. Si vous êtes propriétaire, cela signifie que le bassin d’acheteurs potentiels est bien inférieur à 6 mois, simplement parce que les taux d’intérêt ont pratiquement doublé. Holter dit également que cela signifie que les valeurs des propriétés ont considérablement baissé. »

Les taux d’intérêt ont une tendance baissière depuis plus de 40 ans depuis que le président de la Fed, Paul Volker, avait relevé le taux directeur à 20 % au début des années 1980. Voici ce que Bill Holter explique: « Nous venons de vivre un marché haussier de 40 années sur les obligations où les taux d’intérêt n’ont fait que baisser depuis 40 ans… Cette tendance baissière de 40 années sur les taux s’est désormais inversée et les taux sont à la hausse. Il se trouve que le système est plus endetté qu’il ne l’a jamais été, et ce quel que soit le ratio ou la base que vous voudriez examiner. Ce que je veux dire, c’est que des taux d’intérêt plus élevés feront exploser cette énorme bulle d’endettement. »

Ne vous attendez pas à ce que la Fed arrive et nous sauve de cette situation comme elle l’avait fait lors de la dernière crise financière en 2008 et 2009. La Fed a renfloué l’économie lorsqu’elle a commencé à imprimer de l’argent comme jamais et elle ne s’est jamais arrêtée depuis. Voici ce que Bill Holter explique: « Le plus important c’est le système financier mondial et, par conséquent, les économies réelles sont sous assistance respiratoire depuis 2008. Ce que les gens doivent comprendre, c’est quand la Fed dit qu’elle va augmenter les taux d’intérêt et qu’elle va réduire son bilan, cela revient à débrancher le système respiratoire. Elle débranche tout. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le système ne peut pas survivre sans assistance de la part de la Fed. Cette énorme chaîne de Ponzi ne peut pas rester debout sans que de nouveaux capitaux n’entrent dans le système. Là, ils retirent la prise, c’est ce qu’ils font… C’est fini ».

Bill Holter parle également d’or et d’argent et explique pourquoi vous devriez en détenir. Holter pense qu’un scénario à la « Mad Max » est une possibilité réelle et explique également que nous n’avons pas encore observé le pic de l’inflation.

USAWatchdog.com, le 14 juin 2022

Traduction BusinessBourse

