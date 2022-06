Le covidisme est une maladie mentale

En plus d’être, pour certains, une véritable religion… et pour d’autres une poule aux oeufs d’or. Mais le plus grave, naturellement, est que cette folie est destinée à permettre l’instauration d’un « Nouvel ordre mondial » qui vous transformera en esclaves (si vous n’êtes pas morts avant). OD

Covidisme : Fauci positif au covid malgré 4 doses et un double masquage

Il y a dans le monde une compétition de covidiots acharnée et il faut dire que dans le trio de tête, sur le podium des champions, on retrouve le Canadien J. Trudeau ainsi que le Yankee A. Fauci. Ils ont tous fait très très bien, ils ont eu leurs 4 doses, ils se masquent tout le temps et même doublement et pourtant ils sont positifs et doivent se confiner. Bien sûr, au lieu d’avouer que cette vaccination ne sert strictement à rien, ils vont affirmer que c’est grâce à cette dernière qu’ils ne sont pas morts ! Du coup, on imagine que les non-vaccinés qui ont eu la même maladie et ne sont pas morts ont été sauvés par on ne sait quelle force mystérieuse ! De plus, faut-il rappeler les propos tenus en mai 2021 par Anthony Fauci concernant l’efficacité de la vaccination en affirmant que les personnes injectées ne pourront plus être infectées, ce qui est totalement faux et mensonger.

Nous sommes clairement gouvernés par des sociopathes, des malades mentaux qui sont en roue libre et n’ont plus aucune limite dans leur folie. En réalité la question est très simple : comment est-il concevable d’être vacciné et de tomber malade quand même ? Les covidiots ont oublié que l’injection est là pour justement protéger de la maladie, ce qui n’est pas le cas. Le Covidisme est véritablement une maladie mentale.

LLP, le 16 juin 2022

