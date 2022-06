Charles Gave : vers un effondrement monétaire en Europe ?

– « On est revenus en 2012 mais on ne peut plus baisser les taux car aujourd’hui il y a de l’inflation… Une crise majeure se prépare entre les pays qui veulent maintenir la valeur de la monnaie et ceux qui veulent la ramener à zéro… »

– « Ça fait des années qu’on ronge le droit de propriété, partout… Il ne peut pas y avoir de liberté s’il n’y a pas de droit de propriété. Et le meilleur moyen de l’attaquer, c’est une guerre… Ils vont nous coller dans une guerre pour pouvoir mieux nous piller ».

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Sud Radio, le 20 juin 2022

Rappels :

Tous aux abris.

« Hier nous étions au bord du gouffre. Aujourd’hui, nous avons fait un grand pas en avant » (Maréchal de Mac Mahon)

« Au secours, la crise énergétique arrive » (Charles Gave)