Officiel : 3 doses de “vaccin” ne protègent plus contre les formes graves du Covid

Tous ces politiques et ces experts de plateaux TV devenus complotistes… Qu’est-ce qu’on rigole avec ces guignols ! D’ailleurs elle en rit elle-même la Crémieux, tellement tout ça est grotesque… On rirait de bon coeur avec elle si cette ignoble comédie n’était pas destinée à imposer aux cobayes français la 4ème injection… avant la 5ème, la 6ème, et in fine la dictature numérique mondialiste pour les survivants. Vade retro ! OD

« Certaines personnes [qui arrivent à l’hôpital] ont reçu leur 3ème dose il y a maintenant plus de 9 mois. Ces personnes sont mal protégées contre les formes sévères ».

🗣 Qui sont les malades ? ➡️ "Les patients qui arrivent à l’hôpital sont des patients âgés qui ont reçu 2 ou 3 doses. Cela montre bien qu’il y a une érosion de l’efficacité de la protection du vaccin contre les formes sévères au bout de 4 à 6 mois”, détaille la Pr. Crémieux. pic.twitter.com/UEWP7aSg7i — franceinfo (@franceinfo) June 22, 2022