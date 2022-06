Biden : « Il y aura une deuxième pandémie. Nous avons besoin d’argent pour la planifier »

Le gouvernement américain a commandé 3,5 millions de vaccins supplémentaires à Pfizer et 1,3 million à Moderna. Pourtant, Biden demande au Congrès davantage de moyens pour les mesures de lutte contre la pandémie. « Nous n’avons pas seulement besoin de plus d’argent pour les vaccins destinés aux enfants. Nous avons besoin de plus d’argent pour planifier la deuxième pandémie. Il y aura une autre pandémie. Nous devons penser à l’avenir », a marmonné le président. UNE DEUXIÈME PANDÉMIE ?

Nous avons survécu à l’« hiver de maladies graves et de décès pour les non-vaccinés » que le régime Biden brandissait pour sa campagne de peur. Les études montrent maintenant que les hospitalisations sont moins nombreuses chez les personnes non-vaccinées. Il existe une pléthore d’effets secondaires néfastes de la vaccination. Quel est le plan des élites pour ruiner une fois de plus notre société afin de faire avancer la Grande Réinitialisation ?

Elles ont essayé de présenter la variole du singe comme la prochaine pandémie, mais cela s’est retourné contre elles lorsqu’il a été établi qu’elle se propageait plus fréquemment chez les homosexuels masculins, ce qui ne cadre pas avec leur programme. Ils ont divulgué le document Roe v. Wade pour encourager l’agitation civile, mais même les électeurs qui ne s’intéressent qu’à un seul sujet ne peuvent ignorer l’état épouvantable de l’économie et la baisse de leur niveau de vie.

Les politiciens qui soutiennent le Nouvel Ordre Mondial perdent en popularité et sont prêts à tout pour gagner des voix. Alors, qu’est-ce exactement que cette « deuxième pandémie » ? Nous le saurons peut-être à l’approche des prochaines élections.

Martin Armstrong, le 25 juin 2022

