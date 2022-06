Justin Trudeau informe ses sujets : « Vous n’avez pas droit à la légitime défense »

Par Leo Hohmann

Joe Biden a utilisé une rhétorique similaire ; les mondialistes ont besoin d’une population désarmée pour pouvoir mettre pleinement en œuvre le Grand Reset et le totalitarisme planétaire.

Justin Trudeau dit à son peuple qu’en vertu de la loi canadienne, le droit à la légitime défense n’existe pas, du moins pas si vous choisissez d’utiliser une arme à feu pour vous défendre.

Il dit que les armes à feu sont strictement réservées à la chasse et aux compétitions sportives. C’est tout. Écoutez-le communiquer ce message dans la vidéo ci-dessous, puis nous le comparerons aux récentes déclarations de Joe Biden dans un pays qui a une tradition beaucoup plus forte de possession d’armes à feu :

Je me demande si ce même principe s’applique à l’équipe de sécurité de Trudeau. Si Trudeau est attaqué par un sniper, ordonnera-t-il à ses agents de sécurité de déposer leurs armes et de défendre son altesse royale avec leurs couteaux de poche et leurs gourdins ?

Soyons clairs : si vous, en tant que citoyen respectueux des lois, n’avez pas le droit d’utiliser une force égale ou supérieure contre quelqu’un qui tente de vous tuer ou de tuer votre famille, alors vous n’avez pas seulement perdu votre droit de posséder une arme à feu, vous avez perdu votre droit de vous défendre. Le droit sacré de la légitime défense vient d’être balancé par la porte arrière en utilisant un langage habile et trompeur.

Bien sûr, Trudeau est un cas particulier et il revendique le droit à des privilèges spéciaux qui ne sont pas accordés aux serfs. Vous pouvez parier que sa garde rapprochée ne rendra pas ses armes de sitôt. C’est l’état d’esprit de l’élite technocratique. Ils utilisent les mêmes arguments pour le « changement climatique ». C’est un danger horrible qui nécessite que tout le monde abandonne les véhicules à essence et les avions, arrête de manger de la viande, arrête de faire beaucoup de choses, tandis qu’eux peuvent continuer à se déplacer en avion privé et à rouler en SUV de luxe. Toi, le serf, tu peux sauter sur ta mobylette ou attendre à l’arrêt de bus.

Nous avons vu la même logique avec le masque obligatoire. Ils ont assisté à leurs fêtes somptueuses sans masque tandis que le reste d’entre nous était menacé d’amendes et expulsé de divers lieux par un flic costaud armé de son flingue et de sa matraque.

Ces règles sont pour les petites gens. Eux sont plus importants, plus spéciaux et n’ont pas besoin de se soucier de telles futilités.

Nous ne devrions donc pas être surpris par le message arrogant de Trudeau dans la vidéo ci-dessus. Il a parlé comme le véritable voyou totalitaire qu’il est.

Dans les régimes totalitaires, les droits naturels n’existent pas. La légitime défense est un droit naturel, ce qui signifie que nous avons ce droit qui nous est accordé par les lois de la nature et du Dieu de la nature. Mais sous le communisme, le fascisme, la technocratie et d’autres systèmes totalitaires, vous n’avez que les droits que le gouvernement dit que vous avez, et ces droits sont toujours fluctuants, toujours sujets à changement selon le caprice de ceux qui sont au pouvoir.

Ainsi, aujourd’hui, les Canadiens ont été informés par leurs supérieurs communistes que la légitime défense dépend de l’arme que vous décidez de prendre lorsque vous êtes attaqué. Si vous choisissez de prendre un couteau, une fronde, un marteau ou une batte de baseball, vous avez probablement le droit de vous défendre contre votre agresseur, qui peut être armé d’un Glock ou d’un Beretta, ce qui vous place dans une situation nettement défavorable. Bonne chance, serf !

Cher Justin Trudeau, en vertu de quel raisonnement, légal ou logique, pourriez-vous plaider votre cause devant un tribunal, à savoir que quelqu’un qui est attaqué par des tirs d’armes à feu n’a le droit de se défendre contre ces tirs qu’avec un couteau, une batte de baseball ou quelque chose qui ne fait pas « bang » ? C’est insensé. Et Trudeau le sait. C’est ce qui fait de lui un individu totalitaire.

Américains, prenez garde. Nous avons des démocrates progressistes et des RINO qui croient la même chose que Trudeau, à savoir que c’est à eux, et non à Dieu, de décider des droits du peuple.

Rappelez-vous, dans le cadre de la société restructurée qu’ils appellent la Grande Réinitialisation (alias Nouvel Ordre Mondial), les technocrates mondialistes ne croient pas que nous, les gens, ayons des droits. Nous n’avons que des privilèges. Ils ne croient pas que nous avons été créés à l’image sainte de Dieu et que nous sommes donc nés avec certains droits inaliénables (naturels). Ils pensent que les gens sont dépourvus d’âme. Les gens ne possèdent pas non plus de libre arbitre. Leur existence même dépend des caprices de leurs dirigeants élitistes et rien n’est laissé au hasard. Nous devons être surveillés, contrôlés, évalués et récompensés ou punis en fonction de notre obéissance à leurs règles arbitraires et appliquées de manière sélective.

Parce qu’ils considèrent les gens comme des pupilles de l’Etat à gouverner, ils peuvent décider qui obtient quels privilèges en se basant sur les données qu’ils ne cessent de réviser.

C’est pourquoi un groupe peut être autorisé à se déchaîner et à brûler des commerces et tout un commissariat de police, comme l’ont fait les BLM et les antifas il y a deux ans, tandis qu’un autre groupe peut être accusé de se tenir illégalement sur les marches du Capitole et être envoyé en prison sans procès pendant deux ans.

C’est pourquoi un groupe de parents peut être menacé d’arrestation pour avoir simplement assisté à des réunions du conseil d’administration de l’école et exprimé leurs préoccupations concernant l’éducation de leurs enfants, tandis qu’un autre groupe de parents peut être récompensé pour avoir emmené leurs bambins à des événements de drag queens. Et un autre groupe encore, appelé « Jane’s Revenge », peut s’en tirer en appelant ouvertement à l’incendie et au meurtre s’ils ne conservent pas leur droit sacré à l’avortement.

Nous avons un deuxième amendement en Amérique qui n’existe pas au Canada.

Cependant, lorsqu’il parle du deuxième amendement, Biden utilise la même rhétorique arrogante que Trudeau. Les armes à feu sont destinées à la chasse. Biden a déclaré que personne n’a besoin d’une carabine ou d’un fusil de chasse contenant plus de 10 cartouches, car si vous ne pouvez pas atteindre le canard ou le chevreuil avec dix cartouches, « vous devez être un très mauvais tireur » et vous devez abandonner la chasse.

Bien sûr, comme tout le reste, le nombre de cartouches que le gouvernement autorise à détenir dans votre arme à feu est fluctuant et fait l’objet d’une révision constante. Dès qu’ils réduiront la taille légale des chargeurs à 10 cartouches, leurs arguments de discussion se déplaceront vers « pourquoi un chasseur aurait-il besoin d’une arme à feu qui tire plus de cinq cartouches ? ». C’est exactement ce que fait le nouveau projet de loi de Trudeau sur le contrôle des armes à feu, en réduisant la taille légale du chargeur des armes d’épaule de 10 à cinq balles.

Plus tard dans la même interview sur la vidéo ci-dessus, Trudeau a admis que le désarmement des citoyens canadiens a été un processus de sept ans, accompli petit à petit par paliers. (Regardez l’intégralité de l’interview ici).

« Depuis que nous avons été élus il y a sept ans, nous avons travaillé sans relâche à renforcer le contrôle des armes à feu », a déclaré M. Trudeau.

C’est pourquoi tout républicain qui travaille sur un projet de loi de « compromis » sur le contrôle des armes à feu est un vendu, car il/elle sait, ou devrait savoir, que le dernier projet de loi accepté par les démocrates n’est que le dernier tour de vis qui mènera finalement à la confiscation totale des armes à feu. Les progressistes ne trouveront jamais le repos sur cette question tant que chaque citoyen ne sera pas complètement désarmé et que les seuls à posséder des armes à feu seront la police, l’armée et les agents de sécurité privés engagés par eux-mêmes.

Ici, en Amérique, Biden a également déclaré que l’idée même de posséder des armes à feu pour se défendre contre un gouvernement tyrannique est indéfendable parce que le gouvernement « a des armes nucléaires » et des « F-15 ». Ainsi, Biden affiche la même attitude arrogante que nous voyons chez Trudeau. C’est parce qu’ils ne croient pas que les gens sont conçus par leur Créateur comme des individus souverains ou que les politiciens sont élus pour être des fonctionnaires qui représentent le peuple. Ils se considèrent comme mis en place par les élites riches pour servir les élites riches, ce qui signifie qu’ils doivent régner sur le peuple. Seul un gouvernement qui considère que son rôle est de nous dominer peut vouloir que nous restions sans défense contre la tyrannie.

Leo Hohmann, le 20 juin 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

