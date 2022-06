Le passe nazitaire pourrait être réactivé le 1er août (Estrosi)

Selon le macronolâtre Christian, maire de Nice, un « nouveau pic » serait « prévu début août ». L’annonce a fait le buzz hier sur les réseaux sociaux avant d’être démentie, ou plus exactement corrigée, par le Parisien. Comme l’explique en effet le Courrier des Stratèges, le rétablissement de ce passe n’a rien d’impossible, et même les conditions sont réunies pour que le pouvoir aille encore plus loin. OD

Christian #Estrosi annonce en plein Conseil Métropolitain avoir « des informations selon lesquelles le pass vaccinal pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain » #PassVaccinal pic.twitter.com/hj0W4zwwTx — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 27, 2022