Roulez à l’électricité… mais économisez le courant !

« C’est une nouvelle injonction paradoxale […] Il y a quelques années, je me souviens de toutes ces campagnes télévisées : « Remisez votre vieille chaudière au fuel, profitez des aides et passez au gaz ». Hé ben là, pouf ! Plus de gaz… Si on ne peut plus se servir du gaz et de l’électricité, qu’est-ce qu’ils vont nous dire ? « Hé ben chauffez-vous au bois… Mais interdiction de couper des arbres ! »

(Publications Agora, 28 juin 2022)

