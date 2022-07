30 juin 2022 Quai Vauban à Perpignan

(Action 200 Perpignan)

« Nous étions une quinzaine. C’était encore une fois une belle action ce jeudi avec des rencontres de personnes très intéressées et ouvertes. Beaucoup d’entre elles sont déjà bien informées et nous félicitent pour notre action. Nous avons pu parler aussi à des touristes qui ont pris les portraits des victimes en vidéo pour partager sur les réseaux. Nous commençons à être connus. À chaque fois dans notre action nous encourageons les gens à nous rejoindre. Le tractage avec nos flyers est très efficace, les gens en redemandent. Une jeune femme nous a parlé de ses effets secondaires, notamment de son zona. Son médecin lui a affirmé qu’il n’y avait aucun lien avec le vaccin et lui a prescrit un antihistaminique qui ne lui donne aucune amélioration. Je lui ai remis la fiche à remplir de signalisation de ses effets secondaires. Merci à tous les volontaires qui étaient là, vous êtes formidables. »

Rappel :

Union européenne – L’hécatombe post-vaccinale au 23/04/2022