BHL : « Zelensky s’inscrit désormais dans la galerie des génies du judaïsme, c’est un héros de l’histoire juive »

Le “pianiste à queues”, héros de l’histoire juive ? Il faut dire que la conception de l’héroïsme de Bernard Henri-Lévy n’est pas celle du commun des mortels. Ainsi, la révélation d’une corruption à hauteur de 9 millions d’euros par l’émir du Qatar aurait pour effet d’anéantir les leçons de morale et l’omniprésence médiatique de n’importe quel “philosophe”. Mais elle n’entache ni la réputation ni la bonne conscience de BHL, qui se considère lui aussi comme un être à part. Pour lui, peu importe les moyens employés : mensonges, corruption, guerres, morts… pourvu qu’ils servent la Cause. OD

Bernard Henri Levy était de retour ce dimanche 26 juin 2022 chez son acolyte Frédéric Haziza sur Radio J. Et ce que l’on peut dire du philosophe autoproclamé, c’est qu’il a cette faculté de ramener le judaïsme à toutes les sauces. Rappelons-nous de ses propos concernant son combat contre la Libye de Kadhafi. Il expliquait, le 2 juin 2011, avoir agi en tant que « juif » : « J’ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël ».

BHL va, encore une fois, mettre dans l’embarras une grande partie de la communauté juive de France, qui va devoir se coltiner cette nouvelle citation qui ne manquera pas de faire le tour du web : « Pour moi, français et juif, Zelensky s’inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j’ai appelé le génie du judaïsme. Zelensky est un héros de l’histoire juive désormais, de l’histoire ukrainienne. »

Si pour être un héros comme BHL, il faut entrer en guerre contre la Libye et assassiner 200 000 êtres humains ou, comme Volodymyr Zelensky, en ne respectant pas les accords de Minsk, entraîner tout son peuple dans une guerre contre la grande Russie de Poutine et ainsi déstabiliser le monde entier… des propos de ce genre vont devenir extrêmement embarrassants pour les Juifs de France qui ne se reconnaissent pas dans cet esprit va-t-en-guerre.

Rappelons à nos lecteurs que si BHL soutient le héros Zelensky, ce dernier soutient le néonazi Stepan Bandera comme un « héros indéniable » ! Nous ne sommes pas certains que le judaïsme valide cette pente glissante.

Le Média en 4-4-2, le 3 juillet 2022

Rappel :

Scandale en Israël : Sergueï Lavrov compare Zelensky à Hitler, qui « avait aussi du sang juif »

Maintenant que l'on sait que #BHL a touché 9 millions d'euros du #Qatar pour promouvoir la guerre en #Lybie, on peut se demander qui l'a payé et combien pour faire le même boulot en #Ukraine…

Pourri un jour…