Les partis d’opposition n’ont AUCUNE raison de ne pas voter la motion de censure lundi

Les arguments de Marine Le Pen (avoir une « démarche constructive » et « ne pas faire sauter la Vème République ») sont nuls et non avenus. Ce refus de sa part n’a cependant rien de surprenant. Elle fait une nouvelle fois la démonstration qu’elle n’est qu’un rouage du Système, une collabo de Macron et de ses puissants soutiens. Quant aux députés LR… Y a-t-il besoin d’un commentaire ? OD

(Florian Philippot, 8 juillet 2022)