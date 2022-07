Ils ont tout dévasté et maintenant ils comptent chaque sou… Quel cynisme !

Après avoir fait exploser l’économie et les finances publiques avec leur fausse pandémie puis leur participation à la guerre russo-américaine en Ukraine, ils jouent désormais les gardiens de la rigueur budgétaire… C’est le « Build Back Better » : tout détruire pour tout reconstruire en mieux… pour eux ! OD

La formule de Gaby, c’est beau comme un slide de McKinsey !

Source : Twitter

Bruno Le Maire propose au Parlement de créer une « task force » pour réduire la dépense publique

Le patron de Bercy réitère son message d’alerte sur les finances publiques. Invité des rencontres économiques d’Aix-en-Provence, le ministre de l’Économie et des Finances a répété qu’il était indispensable de rétablir les finances publiques. «L’inflation démultiplie la charge de la dette […]. Chaque euro compte, et tout n’est pas possible financièrement, je préfère le dire aussi clairement que cela avant que nous examinions le texte sur le pouvoir d’achat» au Parlement, a lancé Bruno Le Maire.

Rappels :

