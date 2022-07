Pr Perronne : « Tout cela était planifié. Je ne vois pas comment l’expliquer autrement »

Bien sûr que tout était planifié. J’aime beaucoup le professeur Perronne et la franchise de ses interventions. Mais une certaine naïveté, ou un excès de prudence, l’ont apparemment empêché de comprendre plus tôt ce que nous autres complotistes dénonçons depuis près de deux ans et demi : rien dans cette affaire ne relève de l’incompétence ; ces salopards savent parfaitement ce qu’ils font. OD

« J’ai très peur pour nos enfants à la rentrée ».

Rappels :

Le Pr Perronne dénonce les nouvelles manipulations autour de la variole du singe

Pr Perronne : « On nous ment sur les masques, les tests, les confinements, les vaccins, les traitements ! »

Bravo au Pr Perronne, à une réserve près !