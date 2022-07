Les criminels de la santé appellent à injecter une 4ème dose aux femmes enceintes et aux personnes les plus fragiles !

Covid-19 : la HAS appelle les femmes enceintes à recevoir une deuxième dose de rappel

La Haute autorité de Santé recommande aux femmes enceintes et aux personnes vulnérables de moins de 60 ans de recevoir un deuxième rappel de vaccin anti-Covid.

« Dans un contexte de reprise épidémique caractérisé en particulier par la circulation du sous-lignage BA.5 d’Omicron », la Haute autorité de Santé (HAS) a fait de nouvelles recommandations mercredi 13 juillet. Dans un communiqué relayé par l’AFP, la HAS a indiqué vouloir élargir l’administration d’une deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux femmes enceintes. Elles sont invitées à recevoir cette dose additionnelle « dès le premier trimestre de grossesse ». Les personnes âgées de moins de 60 ans présentant des comorbidités sont également concernées.

Risque de « formes graves de Covid-19 »

La HAS a justifié que les personnes fragiles de moins de 60 ans et les femmes enceintes étaient « à risque de développer des formes graves de Covid-19 ». De même pour les « personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ».

La HAS a précisé s’être appuyé sur les « dernières données disponibles », citant notamment des « données épidémiologiques françaises », d’autres concernant « la couverture vaccinale actuelle des populations les plus fragiles », ainsi que « les données d’efficacité des vaccins sur les variants en circulation ».

L’OMS a lancé le même appel

La Haute autorité de Santé a donc suivi les pas de l’Organisation mondiale de la santé en Europe (OMS). Mardi, l’agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies avait fait les mêmes recommandations, appelant à vacciner à nouveau les plus fragiles et les femmes enceintes.

Même recommandation pour les agences sanitaires européennes

Lundi, la Commission et les agences sanitaires de l’Union européenne avaient également recommandé un deuxième rappel de vaccin anti-Covid pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Cette règle sur le second rappel a récemment évolué en raison de la hausse des cas de Covid-19 et du nombre croissant d’hospitalisations dans plusieurs pays d’Europe. Il y a encore quelques jours, seules les personnes âgées de plus 80 ans, et les plus vulnérables, étaient concernées par cette dose supplémentaire.

Le Journal du Dimanche, le 14 juillet 2022

(Merci à Laurent)

