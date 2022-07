Vers un passe énergétique cet hiver ?

« Tout cela vient de loin, bien avant la guerre en Ukraine… Ce n’est ni une politique écologique, ni une politique énergétique… C’est une politique de contrôle de la population. Comme le passe sanitaire et le passe vaccinal. C’est très cohérent avec le passe sanitaire, le passe vaccinal et l’identité numérique. Et tout cela doit être rejeté en bloc, au nom de la souveraineté des peuples, de la dignité, de l’humanité et de la liberté. L’Union européenne est gravement en cause dans cette affaire, c’est pourquoi il faut en sortir avec le Frexit ». (Florian Philippot)

(Florian Philippot, 12 juillet 2022)

