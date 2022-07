Forum économique mondial : le prix de l’essence doit augmenter encore… pour sauver la démocratie !

Traduction : Pour sauver les élites et leur projet de domination de la planète, il faut que les peuples soient privés de combustibles fossiles, synonymes de décentralisation et de liberté individuelle. Le totalitarisme communiste exige le passage au tout électrique, synonyme de contrôle et de régression. OD

Les prix de l’essence sont trop bas et doivent être augmentés afin de « sauvegarder la démocratie », selon le Forum économique mondial (FEM) de Klaus Schwab qui a publié un décret demandant une hausse des prix de l’énergie.

Oui, vous avez bien lu.

Dans un article publié le 11 juillet, le Forum économique mondial (FEM) a lancé un appel à sa légion de jeunes leaders mondiaux, déclarant que les prix élevés de l’essence que nous connaissons en 2022 ne sont tout simplement pas assez élevés. Comme si les gens ordinaires ne souffraient pas assez à la pompe, Klaus Schwab affirme que les prix actuels sont gravement « sous-évalués ».

L’article du FEM est compliqué et fallacieux, mais il appelle essentiellement à la suppression de tous les crédits d’impôt pour la production de pétrole, de gaz et de charbon, ainsi qu’à une augmentation des impôts. Cette idée n’est pas nouvelle. En fait, il s’agit de la même idée que la tarification des combustibles fossiles en fonction de leur teneur en carbone. Le résultat serait de faire du gaz un luxe inabordable pour la grande majorité de la population.

Selon le FEM :

Tout d’abord, les grandes démocraties devraient convenir de mettre fin à la sous-tarification des combustibles fossiles, qui est le principal facteur empêchant une transition vers une énergie propre. La sous-tarification associée à la production et à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz représentait 5,9 billions de dollars de coûts économiques en 2020. Près d’un quart de ces pertes – 1,45 billion de dollars – se sont produites dans 48 grandes et petites démocraties.

Les principales démocraties du G20 devraient s’engager collectivement à éliminer progressivement les coûts et les avantages fiscaux liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles. Elles devraient également introduire progressivement une tarification plus efficace des combustibles fossiles par le biais de taxes ou de permis négociables afin de couvrir les coûts de la pollution atmosphérique locale, du réchauffement climatique et d’autres dommages économiques.

Forum économique mondial : « La transition vers les énergies vertes est essentielle à la fois pour lutter contre le changement climatique et pour créer des économies durables. Voici pourquoi »

Il y a trois autres dispositions que vous pouvez lire sur le site web du FEM, qui toutes augmenteraient massivement le prix des combustibles fossiles de manière générale. Le FEM justifie cela par cette déclaration :

En retardant une transition énergétique propre, les principales démocraties rendent leurs économies plus vulnérables en continuant à dépendre des combustibles fossiles. Agir collectivement pour favoriser une transition verte n’est pas seulement bon pour le climat, mais aussi essentiel pour protéger la démocratie. Forum économique mondial : « La transition vers l’énergie verte est essentielle à la fois pour lutter contre le changement climatique et pour créer des économies durables. Voici pourquoi »

Le point clé de la dernière proclamation de Klaus Schwab est que les combustibles fossiles sont actuellement « sous-évalués ». Bien sûr, les consommateurs américains paient actuellement le « prix du marché » pour ces combustibles. Apparemment, le « prix du marché » est trop bas pour le FEM.

Cela nous amène à la grande question. Dans combien de temps – semaines, jours, mois – verrons-nous l’administration Biden prendre des mesures réglementaires pour se conformer à cet édit du FEM ?

Quelles sont les chances qu’un décret soit pris ?

