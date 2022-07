Le vrai réchauffement n’est pas climatique, il est social

Le réchauffement existe, on l’a rencontré : c’est le réveil français, ces catégories de population qui réalisent, après une longue période de sommeil dû aux mensonges oligarchiques, qu’elles ont été lésées par le Système. Les Gilets jaunes se sont réveillés en premier, suivis de près par les antivax et anti-pass, et aujourd’hui, au tour de toute la classe moyenne solvable de morfler avec la répression énergétique. Comment l’appeler autrement ?

🇨🇵 [FLASH] Le #gouvernement se donnera le droit de couper l'#électricité aux particuliers, sans compensation financière, en cas de pénurie d'#energie. Un décret est en cours de rédaction. (Mediapart) #France #canicule #inflation2022 — La Plume Libre (@LPLdirect) July 18, 2022

Il faudra payer plus cher le chauffage, le carburant, l’électricité, beaucoup plus cher. L’impôt énergétique va s’abattre dans quelques mois sur des millions de foyers, il sera estampillé Poutine, mais cela n’aura rien à voir, puisqu’il s’agit de décisions 100 % françaises, ou plutôt néolibérales.

Les Gilets jaunes ont été tabassés par des matraques, des grenades et autres armes anti-émeute, la classe moyenne sera tabassée fiscalement, exactement comme l’avait dénoncé Gérard Nicoud il y a un demi-siècle, comme quoi le Système ne lâche jamais sa proie. Pour ceux qui ne seront pas d’accord avec ces choix répressifs, il y aura ça :

Comme promis, je vais vous parler un peu plus en détail des équipements qui seront présents sur le nouveau blindé de la gendarmerie. Il a été présenté au salon Eurosatory mi juin 2022. pic.twitter.com/BiRJIvqcVn — Maxime Sirvins (Reynié) (@MaximeSirvins) July 17, 2022

Le grand incendie social approche

Alors, comme souvent avec la propagande, un mot doit être pris pour un autre, les contre-feux sont là pour éteindre les vrais incendies pour le pouvoir.

