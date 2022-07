Elisabeth Borne a reçu sa 4ème dose pour « passer un été serein »

Le contenu de la fiole n’a pas été constaté par huissier. OD

Agée de 61 ans, la cheffe du gouvernement fait partie du public concerné par ce rappel, pour l’heure ouvert à toutes les personnes au-delà de 60 ans, aux femmes enceintes mais aussi aux personnes de moins de 60 ans « à risque » ou vivant dans l’entourage de personnes fragiles.



Elisabeth Borne donne l’exemple. La Première ministre a reçu vendredi 22 juillet sa deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 dans un cabinet infirmier à Paris.

« Comme 4 millions de Français, je viens d’avoir ma deuxième dose de rappel » d’un vaccin qui « protège des formes graves et renforce les défenses immunitaires » contre le Covid-19, a fait valoir la cheffe du gouvernement âgée de 61 ans.

« Avec l’été il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer les petits-enfants ou de la famille. C’est vraiment important de faire cette deuxième dose de rappel, ça permet de passer un été serein », a-t-elle ajouté.

Par son âge, Elisabeth Borne fait partie du public concerné par ce rappel, pour l’heure ouvert à toutes les personnes au-delà de 60 ans, aux femmes enceintes mais aussi aux personnes de moins de 60 ans « à risque » ou vivant dans l’entourage de personnes fragiles.

« L’épidémie rebaisse dans cette septième vague, mais (…) on a encore une augmentation des personnes hospitalisées, en réanimation et même des décès. L’épidémie n’est pas derrière nous », a souligné la Première ministre en invitant « tous ceux pour lesquels on recommande cette deuxième dose à se faire vacciner ».

Mme Borne a été vaccinée dans un cabinet infirmier tout près de Matignon, en expliquant que c’était « facile » de le faire et que les personnels de santé pouvaient aussi aller « à domicile chez des personnes âgées », comme l’infirmière qui lui a administré la dose de rappel.

Le nombre de contaminations de Covid-19 s’établit à environ 78.000 cas par jour, en moyenne sur 7 jours, loin des 130.000 cas au pic des contaminations, mais les hospitalisations ne baissent pas encore, à un plafond de 1.400 cas par jour, en moyenne sur 7 jours, selon les données de Santé publique France.

Au total, quelque 17 millions de Français sont à ce stade concernés par cette seconde dose de rappel, et environ 4 millions de personnes l’ont pour l’heure effectuée.

Cette dose supplémentaire de rappel est possible dès trois mois après le 1er rappel pour les plus fragiles (plus de 80 ans, résidents en Ehpad, sévèrement immunodéprimés). Pour les autres, elle peut s’administrer six mois après le premier rappel.

le 22 juillet 2022

