par Guy Boulianne

En juillet 2020, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il s’inquiétait de l’impact qu’un vaccin COVID-19 aurait sur l’ADN et l’ARN d’un individu. En effet, le PDG de Facebook, Zuckerberg, a été surpris en train de critiquer et de commenter les vaccins Covid-19 au sein de son entourage, décrivant les vaccins comme étant « expérimentaux » et avertissant son personnel d’être très prudent quant à la « technologie génétique » non éprouvée. Indépendamment de ce que vous pensez des vaccins, ces images divulguées du siège de Facebook sont très pertinentes. Toute personne disant sur Facebook ce que Zuckerberg dit dans cette vidéo serait immédiatement censurée et/ou bannie du réseau. Mark Zuckerberg a déclaré dans les images divulguées d’une réunion interne sur Facebook :

« Mais je veux juste m’assurer que je partage une certaine mise en garde sur ce [vaccin] parce que nous ne connaissons tout simplement pas les effets secondaires à long terme de la modification de l’ADN et de l’ARN des gens pour encoder directement l’ADN et l’ARN d’une personne, essentiellement le capacité à produire ces anticorps et si cela provoque d’autres mutations ou d’autres risques en aval. Il y a donc du travail sur les deux voies de développement de vaccins. »

Quelques mois plus tard, en novembre, Zuckerberg a organisé une diffusion publique en direct avec le Dr Anthony Fauci et a contredit la déclaration qu’il avait faite lors d’une réunion privée au cours de l’été :

Mark Zuckerberg : « Juste pour clarifier un point, je crois comprendre que ces vaccins ne modifient pas votre ADN ou ARN. C’est donc juste un point important à clarifier, si je me trompe ici, bien sûr, corrigez-moi, mais juste pour que ce soit clair… »

Dr Anthony Fauci : « Non, tout d’abord l’ADN est inhérent à votre propre cellule nucléaire. Coller quoi que ce soit d’étranger sera finalement éliminé. »

Zuckerberg : « Bien, eh bien, je suis content que nous ayons clarifié cela. »

C’est encore un autre cas de « une règle pour toi et une autre pour moi » que l’élite utilise pour contrôler les masses. Facebook avait annoncé qu’ils « étendaient [leurs] efforts pour supprimer les fausses allégations sur Facebook et Instagram concernant le COVID-19, les vaccins COVID-19 et les vaccins en général pendant la pandémie ». Dans cette nouvelle politique, Facebook a spécifiquement déclaré que toute affirmation selon laquelle le vaccin modifie l’ADN d’un individu serait supprimée.

Facebook affirme que la plate-forme permet aux utilisateurs de « discuter, débattre et partager leurs expériences, opinions et points de vue personnels » en ce qui concerne la pandémie, mais supprimera les préoccupations concernant les vaccins qui avaient autrefois été exprimées par leur propre PDG. On ne sait pas si Facebook soutient toujours les préoccupations de Zuckerberg et si la société interdirait ou non cette vidéo de Zuckerberg de ses plateformes en raison de violations de la politique vaccinale.

Alors que Zuckerberg s’est senti obligé d’avertir ses proches des dangers potentiels de la thérapie génique expérimentale imposée à l’humanité par le gouvernement et Big Pharma à la suite de la pandémie, les gens ordinaires comme vous et moi n’ont pas été autorisés à exprimer le moindre doute sur les vaccins sur les réseaux sociaux sans en payer le prix.

La liberté d’expression a été étranglée sur Facebook et les autres principales plateformes de médias sociaux ces dernières années. Au plus fort de la campagne de vaccination, notre droit à la liberté d’expression a été piétiné par les médias grand public et les vérificateurs de faits agissant au nom de Big Pharma pour semer la peur dans les masses.

Simplement en s’exprimant et en soulevant de véritables préoccupations, les diseurs de vérité dans notre société ont été punis et déformés. Robert F. Kennedy Jr. est devenu l’une des voix les plus influentes au début de la pandémie, sensibilisant Bill Gates et Big Pharma. Kennedy Jr., qui se décrit comme un défenseur de la sécurité des vaccins, n’est pas impressionné par les antécédents du fondateur de Microsoft en matière de promotion des vaccins sur les populations vulnérables et, dans certains cas, de graves problèmes de santé.

Mais exposer Gates sur les réseaux sociaux était trop pour Zuckerberg et les gardiens de la liberté d’expression. Ils ont censuré Kennedy Jr. et l’ont finalement banni d’Instagram pour avoir parlé de la sécurité des vaccins, au grand plaisir des médias grand public.

Kennedy Jr. n’était pas le seul. Joe Rogan a enduré une année d’enfer — ou un annus horribilis, comme le dirait la reine Elizabeth. Les médias grand public et les vérificateurs de faits sont venus après lui, employant de nombreuses tactiques de diffamation, toutes plus cyniques les unes que les autres, dans le but de détruire sa carrière. Son délit ? Inviter simplement des experts de différents horizons sur son podcast et oser leur poser des questions honnêtes sur les vaccins.

Kennedy Jr. et Rogan ne sont que la pointe de l’iceberg. Des millions et des millions de gens ordinaires se sont vu retirer leur voix par la trinité impie de Big Tech, Big Pharma et des médias grand public.

Vous connaissez peut-être une de ces personnes. Vous faites peut-être vous-même partie de ces personnes. Si vous avez vu votre voix réduite au silence par les seigneurs des médias sociaux, ne désespérez pas. Nous sommes trop nombreux pour nous retenir. L’élite mondiale ne pourra pas nous faire taire éternellement. Comme l’a dit George Orwell, à une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Nous devons continuer à être solidaires et à soutenir ceux qui osent poser des questions et dire la vérité.

Guy Boulianne, le 21 juillet 2022

Sources :

Rappels :

Ils injectent un code génétique dans votre organisme ! (A. Henrion-Caude)

Le Dr Sucharit Bhakdi annonce que la technologie ARNm sera appliquée à des dizaines de vaccins !