Complotistes, au sujet des “vaccins” vous étiez encore loin du compte !

Comme le montrent plusieurs analyses réalisées par des scientifiques indépendants, il n’y aurait en réalité aucun élément biologique ou organique dans ces faux vaccins Covid décrits comme « à ARN messager » : on y trouverait uniquement des nanotechnologies à base d’oxyde de graphène et d’oxyde de graphène réduit, capables de transformer les inoculés en zombies numériques totalement contrôlables à distance. Du bétail humain numérisé, manipulable et réductible à volonté. OD

L’objectif de la “vaccination” est le contrôle comportemental et eugénique de la population (La Quinta Columna)

