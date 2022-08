Témoignage du Dr Erik Loridan sur le Covid

Le Dr Erik LORIDAN est un médecin français, lanceur d’alerte, dont le contrat de travail a été suspendu sans paiement ni indemnité pour la seule raison qu’il a refusé de prendre le soi-disant « vaccin » contre le Covid, qui est obligatoire en France pour les travailleurs de la santé.

A ce jour, il n’a pas été réintégré dans son poste de chirurgien hospitalier.

Il a alerté très tôt sur les dangers et l’inutilité du port du masque par la population et en particulier par les enfants dès leur plus jeune âge.

Il a également dénoncé les dangers de la thérapie génique.

Témoignage de février 2022.

Source : Erik Loridan

(Merci à Jérôme)