Austin Fitts : « Nous sommes en guerre contre les mondialistes de l’Etat profond »

Catherine Austin Fitts (CAF), éditrice du Solari Report et ancienne secrétaire adjointe au logement (administration Bush 41), affirme que nous sommes en guerre contre les mondialistes de l’État profond qui ne veulent rien d’autre que le contrôle total de l’humanité.

Les banquiers centraux veulent un système financier qui soit un syndicat de contrôle criminel sans loi où il est légal pour eux de faire ce qu’ils veulent. Il s’agit simplement de choisir entre la tyrannie et la souveraineté, la liberté ou la servitude.

Nous commençons par la brique fondatrice de la tyrannie, les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) que les banquiers mondiaux veulent installer dans le système financier. CAF dit : « Ce n’est pas une monnaie… »

« C’est ce que vous devez comprendre. Ce dont nous parlons, c’est d’un système de contrôle qui va être mis en œuvre dans le cadre d’un coup d’État mondial, et nous sommes au milieu d’un coup d’État mondial. C’est ce qui se passe en ce moment même. Essentiellement, si vous regardez les banquiers centraux, la BRI (Banque des règlements internationaux) et tous les banquiers centraux essaient de créer un système où ils sont complètement libérés des lois des États-nations et des gouvernements. En d’autres termes, ils insèrent l’immunité souveraine de toutes les lois et essaient littéralement de créer une civilisation de droit où ils sont libres de faire ce qu’ils veulent, y compris, comme nous le savons – un génocide. »

Selon CAF, pour se défendre contre les CBDC, il faut utiliser de l’argent liquide.

Fitts dit : « Si vous allez sur Solari.com, vous verrez quelque chose qui dit, « Cash Every Day ». Cliquez sur le gros bouchon rouge qui dit « Make Cash Great Again ». Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez trois vidéos. Il y a deux vidéos que je veux vraiment que votre public regarde. La première est une vidéo de 56 secondes du directeur général de la BRI, Augustin Carstens, qui explique qu’avec les CBDC, le contrôle et l’application des règles seront centralisés. C’est la seule fois de ma vie où j’ai vu un banquier central être 100% honnête. La deuxième vidéo indique « Financial Rebellion », cliquez dessus et vous obtiendrez trois minutes d’une présentation de Richard Werner. Il est certainement le meilleur spécialiste mondial des banques centrales… Richard explique que l’un des principaux banquiers centraux d’Europe lui a dit qu’ils prévoyaient de nous pucer. »

CAF affirme que les banquiers centraux ignoreront la Constitution américaine, voleront tous nos actifs comme l’argent liquide et l’or, mais surtout la terre.

CAF soutient qu’ils ne pourront pas le faire à moins de prendre nos armes et d’abolir le deuxième amendement. CAF parle également de ce qui, selon elle, se passera après le premier janvier de cette année en matière d’inflation ou de déflation.

CAF dit : « Nous sommes en guerre et nous avons besoin d’une stratégie de guerre… Le ‘Great Reset’ va se transformer en ‘Great Resist’ (Grande Résistance). »

CAF affirme que la bonne nouvelle est que les gens se réveillent et que ce système criminel maléfique peut être arrêté. La CAF dit :

« Saint Paul a dit à Timothée : ‘Restez là et regardez le divin se mettre au travail.’ Ils ne peuvent pas faire ça. Avez-vous vu ce qui vient de se passer en Irlande ? Ils ont essayé de passer au tout numérique, et ils ont eu tellement de gens qui ont annulé leurs comptes, qu’ils ont dû revenir en arrière… Une chose que la Bible dit clairement, c’est que ça semblera parfois sans espoir, mais ça ne le sera pas. C’est pourquoi vous devez tenir bon. »

Il y a beaucoup plus dans cette interview d’une heure et 10 minutes.

Rejoignez Greg Hunter de USAWatchdog.com alors qu’il s’entretient en tête-à-tête avec l’éditrice de The Solari Report, Catherine Austin Fitts. (30/07/2022)

USAWatchdog, le 30 juillet 2022

Traduction Aube Digitale

