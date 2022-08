Gonzalo Lira : « De plus en plus de morts, de moins en moins de naissances »

(Gonzalo Lira II, 31 juillet 2022)

« Vous pouvez dissimuler un tas de choses… Vous pouvez changer la définition d’une récession… Mais vous ne pouvez pas changer la définition de ce qui est vivant et de ce qui ne l’est pas. Or depuis le mois de janvier de cette année, les courbes de mortalité, qui sont habituellement stables d’une année sur l’autre, montent mois après mois… Même chose pour la courbe des naissances, qui baisse mois après mois… Prenez le temps de vérifier par vous-même, ça prend entre 10 et 20 minutes avec Google…

Rappels :

