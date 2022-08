C’est un MENSONGE. Un de plus… OD

Rochelle Walensky, directrice des CDC

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont affirmé qu’il n’y avait pas d’association connue entre l’inflammation cardiaque et les vaccins COVID-19 jusqu’en octobre 2021.

Les responsables des CDC ont fait cette affirmation, QUI EST FAUSSE, en réponse à une demande de Freedom of Information Act pour les rapports d’une équipe des CDC qui se concentre sur l’analyse du risque de myocardite et de péricardite post-vaccinales, deux formes d’inflammation cardiaque. Toutes deux ont commencé à être détectées à des taux plus élevés que prévu après la vaccination par le COVID-19 au printemps 2021.

L’équipe se concentre sur l’étude des données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), un système de surveillance passive géré conjointement par les CDC et la Food and Drug Administration américaine.

La plage de dates pour la recherche s’étendait du 2 avril 2021 au 2 octobre 2021.

« Le National Center for Emerging Zoonotic Infectious Diseases a effectué une recherche dans nos dossiers qui n’a révélé aucun document relatif à votre demande« , a déclaré Roger Andoh, responsable des dossiers des CDC, à The Epoch Times. Le centre fait partie des CDC.

Aucun résumé ou rapport n’était disponible car « une association entre la myocardite et la vaccination par le mRNA COVID-19 n’était pas connue à ce moment-là », a ajouté Andoh.

Les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna reposent tous deux sur la technologie de l’ARN messager (ARNm).

Premiers rapports de myocardite

Les rapports d’inflammation cardiaque après la vaccination par le COVID-19 ont été rendus publics pour la première fois en avril 2021 par l’armée américaine, qui a détecté le problème avec les autorités israéliennes bien avant les CDC.

Alors que le Dr Rochelle Walensky, directrice des CDC, a déclaré ce mois-là que l’agence avait recherché un signal de sécurité dans ses données et n’en avait trouvé aucun, à la fin du mois de juin, les chercheurs des CDC ont déclaré que les données disponibles « suggéraient une association avec l’immunisation » et, en août, ont décrit (pdf) le problème comme un « préjudice » lié à la vaccination.

L’affirmation selon laquelle le lien n’était pas connu « est manifestement fausse », a déclaré par courriel à The Epoch Times Barbara Loe Fisher, cofondatrice et présidente du National Vaccine Information Center. « Soit la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche aux CDC, soit les responsables fédéraux de la santé diffusent des informations erronées sur ce qu’ils savaient de la myocardite après les vaccins COVID à ARNm et quand ils le savaient. »

Le sénateur Ron Johnson (R-Wis) a déclaré que la réponse à la FOIA « soulève encore plus de questions sur l’honnêteté, la transparence et l’utilisation, ou le manque d’utilisation, par l’agence de ses systèmes de surveillance de la sécurité, tels que le VAERS, pour détecter les événements indésirables du vaccin COVID-19 ».

« J’ai envoyé deux lettres aux CDC au sujet de l’incapacité de l’agence à trouver des dossiers démontrant son utilisation des systèmes de surveillance des vaccins. À ce jour, les CDC n’ont pas répondu à mes lettres », a-t-il ajouté.

Correction

« Apparemment, les CDC ont besoin de faire une correction ! », a déclaré une porte-parole de l’agence à The Epoch Times dans un courriel.

L’agence reconnaît qu’en juin 2021, les données ont commencé à indiquer un lien entre les vaccins à ARNm COVID-19 et l’inflammation cardiaque, souligné ce mois-là dans deux présentations faites aux groupes consultatifs gouvernementaux sur les vaccins.

« Des données supplémentaires se sont accumulées au cours des mois suivants, permettant finalement de conclure à l’existence d’une association causale. Cependant, une telle conclusion a nécessité du temps pour accumuler et analyser les données », a déclaré la porte-parole.

On ne sait toujours pas comment les CDC ont cherché un signal en avril 2021. Les CDC ont refusé de fournir des détails.

Le bureau des archives des CDC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La correction est la deuxième fois ces dernières semaines que l’agence revient sur une affirmation.

En juin, le Dr Andoh a déclaré à l’organisation à but non lucratif Children’s Health Defense que le personnel du Bureau de la vaccination et de la sécurité de l’agence l’avait informé que l’agence ne procéderait pas à l’exploration des données du VAERS, alors que plusieurs documents des CDC indiquaient que l’agence procéderait à ces analyses.

Interrogé à ce sujet, le Dr John Su, un responsable des CDC, a déclaré à The Epoch Times que l’agence avait commencé à effectuer l’exploration des données en février 2021.

Constatant ces déclarations contradictoires, M. Johnson a écrit à Mme Walensky pour lui demander des réponses. « L’affirmation des CDC et celle du Dr Su ne peuvent être toutes deux vraies », a-t-il déclaré.

Sources : ZeroHedge, Zachary Stieber via The Epoch Times – Traduit par Anguille sous roche

(via planetes360)

Lire aussi :

Des scientifiques découvrent que l’inflammation cardiaque est plus fréquente chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées

Rappels :

Les agences sanitaires semblent déterminées à tuer et à mutiler autant d’Américains que possible

France : le poison expérimental Moderna déconseillé par la HAS pour les doses de “rappel”

Blachier : « Ce qui a été observé chez Moderna peut être observé avec Pfizer »

L’OMS admet enfin le lien entre vaccins et myocardite