« Vous pensez avoir le Covid mais les tests sont négatifs ? Vous avez probablement le Covid »

Le Covid, c’est comme l’identité sexuelle : c’est vous qui décidez… Suivez votre instinct ! Et surtout, n’oubliez pas de vous confiner : vous ne voudriez quand même pas tuer votre grand-mère ? OD

J’ai suivi mon « instinct » et j’ai compris que c’était une arnaque dès le premier jour

Le test à faire chez soi dit que vous êtes négatif au COVID, mais votre corps dit que vous êtes positif – et même très positif.

Que (ou qui) croire ?

Non, votre corps ne se moque pas de vous. Si vous êtes certain d’être positif au COVID, vous l’êtes probablement, peu importe ce que dit le test, a déclaré mardi à Fortune le Dr Stuart Ray, vice-président de la médecine pour l’intégrité des données et l’analyse au département de médecine de Johns Hopkins.

« C’est une drôle de situation lorsque vous êtes confronté à une forte poussée des contaminations », a déclaré Ray, faisant référence au fait que dans de nombreuses régions des États-Unis, les niveaux de COVID sont à des niveaux record ou presque – comme en témoignent les niveaux du virus dans les eaux usées, par opposition aux tests formels.

« Chaque fois qu’il y a une forte poussée, vous verrez plus de faux négatifs simplement parce que vous voyez plus de contaminations », a-t-il déclaré.

Selon les données publiées mardi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le sous-variant BA.5 d’Omicron, relativement nouveau et le plus transmissible et le plus envahissant sur le plan immunitaire à ce jour, a représenté plus de 80 % des cas américains la semaine dernière.

Bien que le BA.5 soit un dérivé du BA.2 « furtif Omicron » – ainsi nommé pour sa tendance à présenter des faux négatifs dans les tests PCR en laboratoire – « rien ne prouve » que les tests fonctionnent moins bien pour le BA.5 que pour les autres variants, a déclaré Ray.

Il existe quelques raisons pour lesquelles une personne séropositive pour le COVID peut obtenir un résultat négatif, en plus d’un test défectueux, selon Ray. Parmi elles : lors de l’écouvillonnage nasal, vous avez peut-être prélevé une parcelle de nez qui ne contenait pas le virus. Ou peut-être que la parcelle contenait le virus, mais pas suffisamment.

« Lorsque nous prélevons un échantillon de nez, nous saisissons une petite parcelle, une toute petite surface, alors que le virus pourrait certainement se répliquer ailleurs dans l’organisme », a-t-il déclaré. « Le nez est l’un des portails par lesquels le virus entre et vit, mais il est également présent dans la bouche et pourrait être hébergé profondément dans les poumons. »

Un test négatif alors qu’il est positif peut également être la preuve que votre vaccin (ou une infection antérieure) vous aide, a déclaré Ray : « Il existe des preuves que l’immunité diminue le niveau de virus que les gens produisent et la durée de la positivité. »

Mais le point essentiel est le suivant : « Si vous êtes sûr d’avoir le COVID, vous avez probablement le COVID », a-t-il déclaré. « Si votre conjoint vient d’être testé positif et que maintenant vous êtes malade, il y a de fortes chances que vous l’ayez vraiment ».

La question qui se pose alors, selon Ray, est la suivante : « Dans quel but utilisez-vous le test ? »

Si une personne cherche à prouver à son employeur qu’elle n’a pas le COVID alors qu’elle présente des symptômes, elle devrait probablement faire un test PCR en laboratoire, a-t-il dit. Idem si elle pense être malade et cherche un traitement comme l’antiviral oral Paxlovid.

Mais quel que soit le statut de votre résultat, « si vous vous sentez malade, vous devriez probablement vous isoler ».

Erin Prater, Fortune Well, le 27 juillet 2022

(via Vigilant Links)

Traduction Olivier Demeulenaere

