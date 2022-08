Bénéfices record pour les géants du CAC 40 : ce n’est pas la crise pour tout le monde !

Je l’ai dit et répété : les “crises” du Covid et de la guerre en Ukraine ont été fabriquées pour détruire les petits, pas les gros… ces derniers devant au contraire bénéficier du plus grand transfert de richesses que l’Histoire ait connu. Mais ce pari est loin d’être gagné. Pour cela il faudra quand même marcher sur le corps de millions de gueux. OD

Rien n’arrête la croissance des grandes entreprises françaises : malgré la guerre en Ukraine et l’inflation record, le CAC 40 cumule déjà près de 73 milliards de bénéfices au premier semestre selon un décompte réalisé jeudi par l’AFP, grâce notamment au luxe et à la flambée des matières premières.

Pour l’heure, 38 entreprises du CAC 40, l’indice qui rassemble les plus importantes capitalisations boursières françaises de différents secteurs, ont publié leurs résultats, le constructeur ferroviaire Alstom et le spécialiste des spiritueux Pernod Ricard ayant un exercice financier décalé. Elles ont réalisé des bénéfices en hausse de 24 % par rapport au premier semestre 2021, où ces mêmes entreprises avaient dégagé 58,8 milliards de bénéfices, alors qu’Eurofins Scientific n’était pas encore dans le CAC 40.

Les grands groupes français se sont donc largement remis de la pandémie de Covid-19 et ont continué à croître malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, qui a encore accentué l’inflation liée à la reprise économique après les confinements. La bonne santé de ces groupes rend « fier » le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, défavorable à une taxe sur les bénéfices exceptionnels, qui a été retoquée in fine après un débat au Parlement.

« C’est assez ambivalent car tous les ingrédients pour une crise étaient réunis (…) pour autant la performance est bonne », commente auprès de l’AFP Bénédicte Hautefort, fondatrice de la Fintech Scalens, spécialisée dans la numérisation des relations entre sociétés cotées et investisseurs.

L’inflation n’a pas touché toutes les entreprises de la même manière. Du côté des matières premières et de l’énergie par exemple, la flambée des prix a dopé les entreprises du secteur.

Le géant pétrolier et gazier TotalEnergies a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et a réalisé le meilleur résultat net du CAC 40 sur le semestre, avec plus de 10,4 milliards d’euros. Il est suivi par le numéro deux mondial de la sidérurgie ArcelorMittal, qui a profité de la hausse des prix de l’acier et a atteint près de 8 milliards d’euros. Engie, le principal fournisseur de gaz en France, a quant à lui plus que doublé son bénéfice, à 5 milliards d’euros.

