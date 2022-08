Moscou va développer un système de paiement biométrique « sûr et pratique »

Le rêve des technocrates !

par Edward Slavsquat

Fin juin, votre correspondant à Tbilissi faisait remarquer que le barrage incessant de sanctions de l’Occident risquait de perturber les efforts de marquage numérique du bétail en Russie. C’est probablement vrai dans les régions « arriérées » qui ne peuvent pas se vanter d’avoir une seule Smart ou Safe City, ce qui est embarrassant.

Mais ce n’est absolument pas vrai à Moscou, qui est gouvernée par un robot dansant de Boston Dynamics nommé Serguei Sobianine.

La semaine dernière, le robot-adjoint de Sobianine, Maxim Liksutov, qui est également un gentil automate, a annoncé que Moscou allait étendre son système Face Pay « sûr et pratique ».

Vous vous demandez peut-être : « C’est quoi Face Pay ? »

C’est quand on paye avec son visage.

Sobianine a commencé à installer son système de paiement biométrique fait maison dans les stations de métro l’année dernière.

Selon les données fiables fournies par la mairie de Moscou, quel est le retour d’information sur la méthode de paiement sûre et pratique de M. Sobianine ?

Comme l’explique M. Liksutov dans sa récente tribune pour Vedomosti, les Moscovites adorent Face Pay, car il est sûr et pratique.

En fait, les usagers ne peuvent s’empêcher de fantasmer sur le paiement avec leur visage. C’est ce dont ils ont envie. Il est évident que les gens demandent plus de Face Pay.

Liksutov comprend leurs désirs, il a le remède :

Parmi les inconvénients sur lesquels nous devons encore travailler, les passagers ont mentionné le petit nombre de tourniquets biométriques. La plupart des stations ont 1-2 tourniquets Face Pay installés, dans certaines stations nous avons déjà augmenté leur nombre à la demande des utilisateurs… Après avoir mis à jour les tourniquets dans le métro, au moins 200 autres seront en mesure d’accepter le paiement par biométrie. Si nécessaire, nous augmenterons encore le nombre de ces tourniquets.

Nous savons ce que vous pensez : mon petit enfant peut-il aussi payer avec son visage ?

Bien sûr, pourquoi pas ? Probablement bientôt :

Les passagers demandent la mise en place de passes Face Pay sur les forfaits sociaux, y compris pour les étudiants et les écoliers – nous discutons et évaluons cette possibilité.

Peut-être certains d’entre vous se sentent-ils mal à l’aise à l’idée de passer à un système de paiement qui déduit automatiquement des roubles numériques de votre compte Sber lorsqu’une caméra reconnaît votre visage ? Mais pourquoi cela vous gênerait-il ? La Chine le fait déjà – et la Russie le fait mieux, selon Liksutov :

Le système de perception des billets par reconnaissance faciale est en train d’être mis en œuvre en Chine, mais nous sommes en avance…

Le système Face Pay a été testé sur des bus locaux à conduite autonome. Moscou est la première ville au monde où le système de reconnaissance faciale pour le paiement des billets fonctionne à grande échelle. Le service est disponible dans les 250 stations de métro, ainsi qu’à la station Kutuzovskaya du MCC.

Avons-nous précisé que Face Pay est « plus sûr et plus fiable que le paiement par carte bancaire », et qu’il est également très, très pratique ? Serguei Sobianine est déterminé à faire en sorte que chaque Moscovite soit en sécurité et à l’abri de tout désagrément :

Le paiement par biométrie dans le métro de Moscou, lancé à la demande du maire de Moscou Serguei Sobianine, est une étape importante dans le développement de notre système de billetterie et un moyen pratique pour les passagers de payer leur voyage, que nous continuerons à développer.

Selon les médias locaux, la mairie de Moscou a été submergée de lettres de remerciements. Comme l’écrit Katyusha.org, tout Russe patriote soutient la construction en cours d’un « camp de concentration biométrique à Moscou ».

Rappelez-vous : Face Pay est 100% volontaire. A aucun moment, le fait de ne pas payer avec son visage ne sera supprimé, parce que non sûr et non pratique. Ça n’arrivera jamais.

Edward Slavsquat, le 30 juillet 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

