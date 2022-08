Anatoli Tchoubaïs est atteint du syndrome de Guillain-Barré

Le 31 juillet, on apprenait que l’économiste russe Anatoli Tchoubaïs (Chubais), ex-représentant de Vladimir Poutine pour le développement durable dans les organisations internationales, qui avait démissionné après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, était en soins intensifs dans un hôpital italien avec un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré.

Son état s’est stabilisé, mais il est toujours en soins intensifs, a déclaré la journaliste Ksenia Sobchak, citant l’épouse de M. Tchoubaïs, Avdotya Smirnova.

« Ses jambes et ses bras ne fonctionnent pas bien, ses yeux ne se ferment pas, il a une paralysie faciale partielle. Certains médias pensent qu’il s’agit d’un coronavirus, mais il a été malade il y a deux ans et a été vacciné pour la dernière fois il y a six mois », a déclaré Ksenia Sobchak.

Le 2 août, le Financial Times, citant une source, a écrit que M. Tchoubaïs ne croyait pas qu’il avait été empoisonné par des armes chimiques.

La chaîne Telegram « Caution, news » a rapporté que la pièce où se trouvait Tchoubaïs lorsqu’il s’est senti mal a été examinée par des spécialistes en combinaison de protection chimique, des policiers ont interrogé des témoins.

Sources :

Russian Free Press / Ed Slavsquat / TASS / The Fashion Vibes

Traduction Olivier Demeulenaere