Pauvres, mais unis !

Unis aussi dans l’arnaque du réchauffement (ou « déréglement ») climatique, dont on laisse entendre qu’il est la cause de ces incendies en série, alors qu’ils sont d’origine criminelle (cf. Darmanin) et considérablement aggravés par le manque de moyens… OD

« plusieurs camions de pompiers allemands ont été repérés il y a quelques minutes sur l’A1 en direction du sud de la France… »

INCENDIES : Macron annonce que l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l’Autriche vont venir en aide à la France

Emmanuel Macron annonce ce jeudi matin que plusieurs pays européens vont venir en aide à la France, en proie à de multiples incendies et touchée par un épisode de sécheresse historique.

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l’Autriche vont apporter une aide aux autorités françaises.

« Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre! », a tweeté Emmanuel Macron.

BFMTV, le 11 août 2022