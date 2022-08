Catherine Austin Fitts : « Ils veulent votre terre, votre or et vos enfants »

« Ce combat, c’est TOUT ou RIEN. Et je vous assure, ces types peuvent imprimer de l’argent, ils n’ont pas besoin de votre argent. Ils veulent votre terre, votre or et vos enfants. Ce sont les véritables actifs qu’ils convoitent ».

Source : Twitter (source originale : CHD.com)

(via planetes360)

Rappels :

