Naomi Wolf : « Une attaque satanique contre l’humanité »

par Guy Boulianne

Le 27 juin 2022, l’auteur et journaliste Naomi Wolf a rejoint le programme de Sarah Westall pour discuter de la tyrannie croissante à laquelle nous assistons et que nous vivons dans le monde entier. Elle a souvent écrit sur les étapes de la tyrannie et elle croit maintenant que l’Amérique est entrée dans la dernière étape. Naomi Wolf discute de la façon dont le Parti communiste chinois et le Forum économique mondial poussent tous les deux à la tyrannie mondiale dans le but de leur prise de pouvoir mondiale. Elle affirme lors de son entrevue : « J’ai observé cette attaque contre nous au cours des deux dernières années à tous les niveaux et c’est tellement à l’échelle globale, c’est tellement bien coordonné, c’est tellement démoniaque dans sa conception, si complet. » (…) « Et je ne peux pas comprendre cela sans me référer à une réalité non humaine et non matérielle. En d’autres termes, je pense en fait qu’il s’agit d’une attaque satanique contre l’humanité« .

Naomi Rebekah Wolf (née le 12 novembre 1962) est une auteure et journaliste féministe américaine. Après son premier livre “The Beauty Myth” (1991), elle est devenue l’une des principales porte-parole de ce qui a été décrit comme la troisième vague du mouvement féministe. Des féministes, dont Gloria Steinem et Betty Friedan, ont loué son travail. D’autres, dont Camille Paglia, l’ont critiqué. Dans les années 1990, elle a été conseillère politique lors des campagnes présidentielles de Bill Clinton et d’Al Gore. Les derniers livres de Wolf incluent le best-seller “The End of America” en 2007 et “Vagina: A New Biography”. La carrière de Wolf dans le journalisme a inclus des sujets tels que l’avortement et le mouvement Occupy Wall Street dans des articles pour des médias tels que The Nation, The New Republic, The Guardian et The Huffington Post.

Vers 2014, Wolf a été décrite, par des journalistes et des médias, comme une théoricienne du complot. Elle a été critiquée pour avoir promu la « désinformation » sur des sujets tels que les décapitations perpétrées par l’Etat islamique, l’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest et Edward Snowden. Elle s’est opposée aux blocages du COVID-19 et a critiqué les vaccins contre le COVID-19. En juin 2021, son compte Twitter a été suspendu pour avoir publié des informations sur les vaccins.

Naomi parle à Sarah du démantèlement effréné des valeurs occidentales les plus fondamentales de la pensée critique et de l’enquête ouverte que nous avons observé au cours des deux dernières années, avec la criminalisation de la dissidence et de la « désinformation » au sein du Conseil de gouvernance de la désinformation du DHS et dans un projet de loi en cours de discussion dans l’UE qui imposerait de lourdes amendes à ceux qui partagent de la « désinformation médicale » sur les réseaux sociaux.

C’est comme si l’Occident était soumis à une modification de comportement de masse pour nous conformer à un modèle communiste chinois et elle mentionne ici que c’est un élément très réel dans ce qui se passe. Les États américains ayant les liens économiques les plus profonds avec la Chine, comme New York et la Californie, sont devenus les plus oppressifs et les plus méconnaissables pendant cette crise artificielle.

Elle dit : « Je veux juste dire aux gens, quand vous vous sentez confus ou désorienté et que vous vous dites : « Est-ce l’Amérique ? Que se passe-t-il ? » C’est intentionnel. C’est ainsi que le Parti communiste chinois fait la guerre et maintenant ils ont l’intelligence artificielle pour les aider. »

