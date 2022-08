Autran en emporte le vent

Braun le Raseur avait promis que le comité scientifique qui succéderait au conseil scientifique serait un « commando de très haut niveau »… Pour ses débuts, sa présidente Brigitte Autran reprend malheureusement les mêmes âneries que son prédécesseur le vieux Défraîchi et se fait elle aussi l’avocate des pilules et des injections toxiques. Quelle surprise ! OD

Covid-19 : « Il est quasi certain qu’il y aura une vague à l’automne »

Brigitte Autran, fraîchement élue à la tête du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires qui remplace le Conseil scientifique, s’est dite favorable à la prescription des traitements pour éviter les formes graves comme le Paxlovid. La professeure d’immunologie encourage également la vaccination.

Un appel à la prudence face à la recrudescence du Covid-19. Lors d’une interview accordée au Parisien, mercredi 17 août, Brigitte Autran, la présidente fraîchement élue du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires qui remplace le conseil scientifique a livré son analyse de la progression de l’épidémie. « Le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à la rentrée », a-t-elle estimé.

« Aujourd’hui, il faut aller vers le vivre avec. Attention, cela ne veut pas dire accepter les morts ou la gravité de la maladie. Au contraire. Et pour les éviter, il reste des leviers à activer », a expliqué la médecin. Elle a d’abord déploré la persistance des personnes non vaccinées ou non revaccinées (qui ont reçu leur dose de rappel), avant de rappeler l’existence de traitements disponibles sur le marché. « Des traitements efficaces pour éviter les formes graves comme le Paxlovid sont trop peu connus, trop peu proposés aux patients fragiles. C’est trop dommage », a regretté Brigitte Autran.



Élargir l’accès aux médicaments et aux vaccins

La professeure d’immunologie a indiqué que le Comité va agir et conseiller le gouvernement en ce sens, pour élargir l’accès aux médicaments et aux vaccins. « C’est important, car l’épidémie de Covid n’est pas derrière nous », a-t-elle affirmé.

En réaction à la décision du Royaume-Uni d’approuver une version du vaccin de Moderna ciblant Omicron, Brigitte Autran s’est dit favorable à une telle autorisation en France. « Ce vaccin est une très bonne nouvelle, car il est bivalent, c’est-à-dire qu’il cible à la fois la souche originale du virus (dite de Wuhan) et Omicron.

Ça laisse plus de possibilités, car nul ne sait si la future vague sera liée ou non à Omicron », a-t-elle déclaré. Pour autant, elle a rappelé qu’il ne fallait pas attendre l’arrivée de ce nouveau modèle pour se faire vacciner. « Ce serait contre-productif et dangereux pour les plus fragiles. ‘L’ancienne’ version reste très protectrice ».

Orange actualités, le 17 août 2022

Rappels :

Epidémie de peur : Delfraissy en remet une petite couche

Complètement paumé, Delfraissy fait du vaccin une sorte de médicament !