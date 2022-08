On va enfin marcher sur la Lune !

On s’étonne des précautions prises par la NASA pour envoyer des hommes sur la Lune quand il s’agit d’un savoir-faire censé avoir plus de 50 ans (1969) ! C’est notre esprit taquin qui parle, les technologies ont beaucoup évolué et puis la navette Challenger a explosé en plein vol en 1986, tuant tous ses passagers en direct devant des Américains stupéfaits [1]. Tout ceci, et probablement d’autres choses, explique peut-être donc cela.

La Rédaction d’E&R

Artémis 1 deviendra la fusée la plus puissante au monde à décoller. Cette première sortie s’effectuera sans équipage et elle durera 42 jours au total.

[…]

Artémis 1 se fera sans astronautes à bord, car son but est de tester la fusée et la capsule à son sommet afin de s’assurer qu’elles pourront bien transporter un équipage en toute sécurité vers la Lune, dès 2024.

[…]

La capsule Orion va être propulsée jusqu’à la Lune, et même 64 000 km au-delà, s’aventurant plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable avant elle. À son retour dans l’atmosphère terrestre, le bouclier thermique devra supporter une vitesse de près de 40 000 km/h et une température moitié aussi chaude que la surface du Soleil.

[…]

En 2024, la mission Artémis 2 emportera des astronautes jusqu’en orbite autour de la Lune, sans y atterrir. Cet honneur sera réservé à l’équipage d’Artémis 3, mission prévue au plus tôt en 2025. La dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune remonte à Apollo 17, en 1972. Alors que le programme Apollo n’avait permis qu’à des hommes blancs de marcher sur la Lune, le programme Artémis compte lui y envoyer la première femme et la première personne de couleur [il manque un transsexuel et une personne à mobilité réduite – NDLR E&R].

[…]

Lire l’article complet sur le site du Figaro

Notes :

[1] Ou pas ! Selon les recherches d’un Allemand sceptique, au moins six des sept passagers sont encore en vie. On peut lire l’article ici ou regarder la vidéo là.

Lire aussi :

Comment Johnson nous a fait marcher sur la Lune (L. Guyénot)

Comment simuler une mission impossible (D. Orlov) ?

Dossier spécial E&R – Il y a cinquante ans, Apollo 11

Et aussi :

Pourquoi le projet spatial Apollo était une illusion