A Bormes-les-Mimosas Macron nous a refait un 12 juillet 2021, sur le fond comme sur la forme, pour annoncer le pire : « cette guerre qui tonne à nos portes ». Or cette guerre en Ukraine n’est pas la nôtre. Faudra-t-il que les Français paient pour toutes les guerres du monde ? Allons voir au Yémen alors… Et de quel « prix » Macron parle-t-il ? Depuis quand s’intéresse-t-il à nos « libertés » et à nos « valeurs » ? (Florian Philippot)

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Rappel :

La guerre en Ukraine est la continuation du Covid par d’autres moyens… La cible, c’est nous !