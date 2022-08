Vive la décarbonation ! En Allemagne c’est la ruée vers le charbon…

Prix du gaz : en Allemagne, les vendeurs de charbon de chauffage croulent sous la demande

Avec la guerre en Ukraine, le prix du gaz a explosé en Allemagne, où la moitié des ménages se chauffent avec ce combustible. Inquiets d’une possible pénurie, certains habitants redécouvrent le chauffage au charbon, pourtant très polluant.

Sous un vaste hangar d’une zone industrielle du sud de Berlin, Frithjof Engelke met en route sa machine de remplissage, au pied d’un tas de charbon noir. À 46 ans, le patron de cette entreprise familiale a connu un été difficile, pour la première fois de sa carrière.

Depuis l’invasion de l’Ukraine et l’explosion du prix du gaz, les Allemands qui le peuvent cherchent à constituer des stocks de charbon, pour se chauffer pendant l’hiver. « Nous sommes fin août, et on a des délais de livraison de 8 à 10 semaines, explique Frithjof Engelke. Pour le charbon, c’est tout à fait inhabituel en cette saison. Normalement on n’a pas de clients qui commandent longtemps à l’avance des combustibles solides comme le charbon. Mais cette année, rien n’est comme d’habitude ! »

Lire la suite sur FranceTVInfo