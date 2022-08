Alberta (Canada) : mourir de cause « inconnue »

“Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre”

Soit l’Alberta (population 4,37 millions).

Il se passe des choses étranges dans cette province canadienne.

En effet, selon les données officielles, la classification “cause inconnue” est devenue… la première cause de décès en 2021 !

2021 = 3 362 décès

2020 = 1 464

2019 = 522

On résume : dans un pays occidental, riche, membre du G7, des gens meurent de plus en plus… de “cause inconnue” ! 🙂

Avant on avait le “soldat inconnu”, maintenant la “cause inconnue”…

Les Canadiens devraient enquêter du côté du… “sida mental”, ça leur remettrait peut-être les idées en place…

La deuxième cause de mortalité en 2021 sont les maladies neurodégénératives… Ensuite le Covid. Les cardiopathies chroniques suivent en 4ème position.

Notons que les maladies chroniques du coeur étaient en pôle position de 2001 à 2015.

Bref, on sent que les Canadiens patinent un peu dans la semoule.

Et c’est sans doute cela l’information essentielle (au-delà des chiffres).

Il est évident qu’ils sont confrontés à des morts “du” vaccin… provoquant des courts-circuits administratifs dans l’enregistrement des données…

Ils ne se rendent même pas compte que cette “cause inconnue”, qui ne cesse d’augmenter, est grotesque…

Elle existe bien entendu, mais devrait toujours être marginale (ou alors on s’appelle la Somalie, et là, on ne s’embarrasse pas avec les détails… il n’y a qu’une seule cause de mortalité : la mort elle-même !).

C’est donc l’occasion de rappeler que toutes les données relatives aux “causes” des décès… doivent être considérées avec une grande prudence (inutile de revenir sur le bidonnage ahurissant des “morts DU Covid” qui a été institutionnalisé dès le début, en 2020).

Les décès toutes causes confondues (à ramener à la structure de la population, pour pouvoir comparer les années [prise en compte du vieillissement]), voilà le seul juge de paix.

POST-SCRIPTUM

Les données officielles brutes sont disponibles ici :

Lien : https://open.alberta.ca/opendata/leading-causes-of-death

POST-SCRIPTUM BIS

Si vous êtes anglophone et que vous voulez une bonne tranche de poilade au sujet de ce nouveau tueur “inconnu“, je vous conseille :

Lien : https://youtu.be/F74iqEJnb14

Covidémence.com, le 21 août 2022