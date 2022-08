Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement vont persister parce que le système est saboté

par Brandon Smith

Dans une récente interview accordée à Bloomberg, le vice-président exécutif d’UPS a affirmé que la » régionalisation « de la chaîne d’approvisionnement est essentielle à la stabilité économique alors que les conflits géopolitiques s’étendent. Le mot « régionalisation » est essentiellement un mot de code pour décrire la décentralisation, un concept que le représentant d’UPS n’a manifestement pas voulu approfondir directement. Presque tous les experts commerciaux et les initiés de l’industrie admettent que les problèmes de chaîne d’approvisionnement vont persister dans un avenir prévisible, et certains commencent également à admettre (d’une manière détournée) que la production localisée et les modèles commerciaux sont la clé de la survie.

C’est quelque chose dont moi et de nombreux autres économistes alternatifs parlons depuis une décennie ou plus. La dynamique globaliste d’interdépendance est un désastre en attente, et c’est en train de se produire. Sans exploitation décentralisée des matières premières, sans fabrication locale, sans produits d’origine locale, sans production alimentaire locale et sans réseaux commerciaux intégrés localement, il ne peut y avoir de véritable stabilité. Il suffit d’un ou deux événements de crise pour que le système implose et que la capacité de l’économie à répondre à la demande publique stagne. Le système ne s’arrête pas complètement, mais il se ratatine et se dégrade lentement.

La guerre en Ukraine a été le bouc émissaire désigné ces derniers mois pour les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais ces problèmes ont commencé bien avant. Des années de stimulation des banques centrales et de création de monnaie fiduciaire ont déclenché l’inévitable glissement de terrain de l’inflation/stagflation contre lequel les économistes alternatifs avaient mis en garde.

L’inflation des prix contribue directement aux baisses de production et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, car les coûts augmentent continuellement pour les fabricants. En outre, les salaires des travailleurs ne peuvent pas suivre la hausse des prix, ce qui incite de nombreux employés à démissionner et à chercher du travail ailleurs, ou à tenter de vivre de l’aide sociale. Tout cela conduit à une diminution de l’offre, ou à un ralentissement de la production et donc à des prix encore plus élevés.

Nous avions raison, les médias grand public avaient tort (ou ils ont menti).

Paul Krugman, collaborateur du New York Times, a déclaré que « personne ne l’avait vu venir » lorsqu’il a récemment été contraint d’admettre qu’il avait tort en matière d’inflation. C’est la même chose que ce que les économistes du MSM ont dit après le crash du crédit de 2008. C’était un mensonge à l’époque et c’en est un aujourd’hui. Beaucoup de gens l’ont vu venir ; nous avons répété nos avertissements pendant des années, mais ils ne voulaient pas écouter ou ils ne voulaient pas que nous soyons entendus.

Krugman est peut-être l’économiste/propagandiste le plus mauvais et le plus arrogant des États-Unis, et bien qu’il ait reconnu tardivement la menace de l’inflation et de la chaîne d’approvisionnement après avoir soutenu pendant les deux dernières années qu’elle était « transitoire », il affirme maintenant que les indicateurs de récession traditionnellement acceptés « ne comptent plus » et qu’il n’y a pas de ralentissement. Combien de fois ce type peut-il prouver son ignorance et garder son emploi ?

C’est ce genre de désinformation qui maintient le public dans l’ignorance de ce qui est sur le point de se produire. Peut-être est-ce dû à la stupidité et à l’ego, ou peut-être est-ce une tentative délibérée de garder la population docile (je dis que c’est délibéré), mais dans tous les cas, le peuple américain est mis en grand danger lorsqu’il s’agit du faux récit sur l’inflation et la chaîne d’approvisionnement. Plus on leur fait croire que la catastrophe va simplement disparaître d’elle-même, moins ils ont de temps pour se préparer.

L’essentiel est là : Les choses ne vont faire qu’empirer à partir de maintenant. Peut-être lentement, ou peut-être rapidement, en fonction d’une poignée de facteurs.

La majeure partie du monde se concentre actuellement sur Taïwan et les menaces d’invasion persistantes de la Chine. Le projet largement médiatisé de Nancy Pelosi de visiter la nation insulaire (oui, le PCC, c’est une nation) est un acte bizarre de non-discrétion qui a clairement pour but d’attiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi Pelosi ferait-elle cela maintenant ? Eh bien, elle ne le fait pas de son propre chef et ce n’est certainement pas l’idée de Joe Biden, atteint de démence. D’autres personnes et d’autres intérêts sont clairement impliqués.

Les États-Unis achètent environ 20 % de leurs produits de détail en Chine, ainsi qu’une grande partie de leurs fournitures médicales. Mais le plus inquiétant est le quasi-monopole de la Chine sur les terres rares qui font partie intégrante de nombreux composants électroniques. En outre, la menace la plus grave est que la Chine se débarrasse de milliers de milliards de dollars en bons du Trésor américain et en avoirs en dollars, mettant ainsi fin au statut de réserve globale du dollar.

Cela ne veut pas dire que la Chine est en excellente position financière – elle est également au bord de la crise de la dette, ce qui m’indique qu’elle va effectivement envahir Taïwan (et peut-être d’autres régions) pour étendre ses frontières et consolider ses ressources. Avec des milliards de personnes à nourrir et à contrôler, la tentation est grande pour le PCC de rechercher la conquête militaire. S’il le fait, ce sera bientôt – dans les deux prochains mois, lorsque la météo dans le détroit de Taïwan sera optimale pour les opérations navales.

La crise de la chaîne d’approvisionnement va s’accélérer en hiver alors que la stagflation persiste. L’inflation des prix restera élevée. Les États-Unis sont en effet officiellement en récession aujourd’hui. Deux trimestres de croissance négative du PIB consécutifs est une récession, c’est un fait que personne ne peut changer, y compris Joe Biden, Paul Krugman ou Wikipedia. La réalité ne répond pas à ces personnes. Le système est en train de se briser, et certaines personnes en profitent grandement.

Un conflit régional avec la Chine en plus de la guerre en Ukraine pourrait être l’écran de fumée parfait pour un effondrement financier et de la chaîne d’approvisionnement qui allait se produire de toute façon. Mais lorsque les médias grand public parlent des déclencheurs et des coupables, ils ne mentionneront jamais les banques centrales et la corruption politique, ils ne parleront que de la Russie et de la Chine.

Comme je l’ai noté dans le passé, le programme de « Grand Reset« du WEF, du FMI, de la BRI et d’autres organisations globalistes nécessite une déstabilisation étendue de l’ordre existant. En d’autres termes, ils ont besoin d’une démolition contrôlée de certains piliers de l’économie. Pour effrayer le public et lui faire accepter de nouveaux modèles collectivistes et autoritaires tels que l’« économie partagée« (où vous ne posséderez rien et où vous l’aimerez), ils auront besoin d’un désastre important et semi-chaotique. Il faudrait que les gens soient menacés par la perte de la certitude de l’approvisionnement et qu’ils soient incertains chaque jour de l’endroit où ils pourront se procurer les produits de première nécessité quand ils en auront besoin.

Ce niveau d’incertitude appelle des solutions, et les globalistes seront là pour proposer leurs objectifs préétablis et « sauver la situation ».

En général, l’inflation et les pénuries conduisent à un contrôle des prix, à un rationnement gouvernemental, à une « aide » gouvernementale assortie de conditions (revenu de base universel), et finalement à la nationalisation de toute la production ainsi qu’à une tentative de confiscation des fournitures des personnes qui se sont préparées à l’avance. La redistribution sera le mot d’ordre. Peut-être pas cette année, peut-être pas l’année prochaine, mais assez tôt.

Les appels limités des entreprises à la « régionalisation » sont trop peu nombreux et trop tardifs, tout comme les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale sont trop peu nombreuses et trop tardives. Ils le savent tous, et ils s’en moquent. Ces actions ne sont conçues que pour donner l’impression qu’elles ont essayé de sauver le système afin de pouvoir nier leur implication dans la crise.

La stagflation et les pénuries de la chaîne d’approvisionnement vont devenir les problèmes globaux de notre époque. Ce seront des termes dont on parlera quotidiennement à chaque table de dîner en Amérique et probablement dans la plupart des pays du monde. Ce sont des dangers qui ont été largement prédits par les médias libertariens bien avant l’heure. Ils ne sont PAS une surprise. Et, il y a beaucoup d’institutions, d’entreprises et de gouvernements, qui auraient pu faire quelque chose à ce sujet, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Il est important que les gens acceptent le fait que cette crise n’est pas le produit de la stupidité ; c’est le produit de motivations et d’intentions malveillantes.

Brandon Smith, Alt-Market, le 5 août 2022

Traduit par Hervé pour versouvaton.wordpress.com

Rappels :

La Fed a déclenché un désastre stagflationniste qui va frapper fort cette année

Le piège stagflationniste conduira au revenu universel et au rationnement alimentaire