Record de mortalité au Portugal

Le taux de mortalité moyen en juin dans l’ensemble de l’Union européenne était de 6,2 %. Le Portugal a connu une hausse de 23,9 % des décès en juin dernier par rapport à la même période tout au long de 2016 et 2019. Entre 2016 et 2019, le Portugal enregistrait en moyenne 276 décès par jour. En juin de l’année dernière, ce chiffre a grimpé à 341 personnes par jour, 10 217 personnes ayant péri au cours de cette période de quatre semaines.

Le Portugal est le deuxième pays le plus vacciné d’Europe, derrière Malte. La population vieillissante de plus de 85 ans a naturellement le taux de mortalité le plus élevé, mais les décès ont été moins nombreux parmi les personnes âgées de 65 à 84 ans. Cette année, 5 781 décès liés au COVID ont été enregistrés dans le pays, mais si l’on exclut les décès liés au COVID, la mortalité totale a tout de même augmenté de 5 %. Les décès de nourrissons ont malheureusement augmenté au cours de l’année écoulée, passant de 107 à 142.

Le ministère de la santé mène actuellement une étude pour en déterminer la cause. L’agence a déclaré qu’elle accordait une attention particulière aux décès « qui coïncident avec la plus grande intensité du COVID-19 et de la chaleur ». Pourtant, le taux de mortalité était en hausse entre février et avril, avant que les vagues de chaleur ne balaient l’Europe. En outre, les décès qui ne sont pas directement attribués au COVID sont en hausse, de sorte que ni la chaleur ni le COVID ne peuvent expliquer cette augmentation. Le taux de vaccination élevé pourrait-il être en cause ? Le gouvernement ne révélera probablement jamais la vérité, mais s’il y a une variable qui a incontestablement changé, c’est bien le taux de vaccination élevé.

Martin Armstrong, le 24 août 2022

