« Le ministre Guérini n’exclut pas des coupures de gaz et d’électricité cet hiver. Il évoque un plan de sobriété énergétique pour changer nos comportements et aller vers un objectif zéro carbone. Retournons à la préhistoire et l’objectif sera atteint. 😦

[…]

« Le zéro carbone de la caste au pouvoir s’apparente vraiment à l’objectif d’une secte apocalyptique qui voudrait anéantir la présence humaine sur terre ».

Source : Twitter, 26 août 2022

