C’est la guerre mais les affaires continuent avec la Russie

Les Etats-Unis ont importé plus de 6 milliards de dollars de marchandises en provenance de Russie depuis l’invasion de l’Ukraine

En réponse à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, le président américain Joe Biden a juré d’isoler et de « paralyser » l’économie russe. Cependant, Moscou a pu maintenir sa puissance économique, en partie grâce à l’exportation de plus d’un milliard de dollars par mois de bois, de métaux, de nourriture et d’autres biens vers les Etats-Unis.

Plus de 3 600 navires en provenance de Russie sont arrivés dans des ports américains depuis le 24 février, selon des statistiques citées par l’Associated Press. Bien que cela ne constitue que près de la moitié des expéditions effectuées sur la même période par rapport à l’année dernière, cela représente tout de même plus de 6 milliards de dollars d’importations.

Le nombre de produits russes entrant dans les ports américains suggère que M. Biden n’est pas à la hauteur de sa promesse d’isoler l’économie russe. En raison des périodes dites de « liquidation » qui permettent aux entreprises de conclure des accords antérieurs, certaines des marchandises continuent d’entrer dans le pays longtemps après que la Maison Blanche a annoncé des sanctions sur ces produits, notamment le pétrole et le gaz. Paradoxalement, d’autres importations russes, comme les engrais, sont arrivées à la demande de l’administration Biden, qui a exhorté les entreprises américaines à compenser les pénuries.

Et alors que la Maison Blanche a saisi plusieurs yachts de luxe appartenant à de riches Russes ayant des liens peu étroits avec le président russe Vladimir Poutine, l’AP a découvert que des entreprises américaines et européennes importent pour des millions de dollars de métal provenant d’une société russe qui fabrique des pièces pour les avions de chasse de Moscou, mettant en évidence une autre anomalie étrange dans la campagne de sanctions de Biden.

Malgré la pression diplomatique de Washington, d’autres alliés des Américains renforcent leurs liens économiques avec la Russie. La Turquie – un membre de l’OTAN – a doublé ses importations de pétrole russe cette année.

Au cours de sa présidence, Biden a pris plusieurs mesures pour renforcer les liens avec New Delhi, les troupes américaines participant actuellement à des exercices militaires avec l’Inde à la frontière chinoise. Mais comme Ankara, le pays a également augmenté de manière significative ses importations d’énergie en provenance de Moscou. La roupie indienne est également devenue une monnaie importante pour le commerce des diamants, permettant aux acheteurs de contourner les sanctions américaines.

Bien que la guerre économique occidentale ait eu pour but de neutraliser la puissance militaire de Moscou et de l’amener à la table des négociations, elle n’a guère eu de succès jusqu’à présent. Avec des exportations d’énergie russes qui ont dépassé les niveaux d’avant-guerre au cours des derniers mois et un rouble en hausse par rapport au dollar, l’économie russe semble s’être bien mieux comportée que la majeure partie de l’Europe depuis que les combats ont éclaté l’hiver dernier.

The Libertarian Institute, le 26 août 2022

(Merci à Sophie)

