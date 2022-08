Les niveaux de CO2 sont tellement élevés que les plantes vont commencer à avoir des orgasmes

Un récent article du Huffington Post s’ouvrait sur ces mots : « Parmi la plupart des scientifiques, il n’y a pas de débat sur l’existence du changement climatique ou sur le rôle de l’humanité dans le réchauffement de la planète. » Chaque fois qu’il n’y a pas de consensus en science, il y a un débat jusqu’à ce que tous soient d’accord, comme ils le font pour la gravité et d’autres choses de ce genre. La multitude d’articles sur le réchauffement climatique que nous avons vus ces dernières années sont remplis de déclarations non scientifiques qui trahissent le sens même de la science.

Vous pouvez flairer ces premières lignes, elles empestent la supercherie. En fait, il n’y a jamais eu de plus grande tromperie que le changement climatique provoqué par l’homme (réchauffement planétaire). Vous pouvez facilement voir quel camp détient la vérité. L’un des camps ignore l’existence du soleil et sa part plus que considérable dans l’influence du climat sur la terre. Le même camp oublie commodément de parler dans la presse des records de froid et de neige qui affectent notre planète.

Par exemple, bien que l’été ait été chaud au Japon, le 17 août, Hokkaido avait un aspect hivernal. Selon Japan Today, « le paysage gelé représente la chute de neige la plus précoce depuis que l’on a commencé à tenir des registres en 1974, avec quatre jours d’avance sur le précédent record du 21 août 2002 ». La chute de neige a frappé 41 jours plus tôt qu’en 2017. La neige en été est devenue moins inhabituelle au fil des années de réchauffement. Si cela n’a pas de sens, le réchauffement climatique d’origine humaine n’en a pas non plus. Il existe des centaines de rapports de ce type qui sont ignorés, tout comme la diminution de l’activité solaire.

Tout est de la faute du CO2

Qu’est-ce qui prouve que des niveaux légèrement plus élevés de dioxyde de carbone provoquent le réchauffement de la planète ? Il n’y en a pas. Ce ne sont que des mensonges. Indépendamment de ce que l’on croit ou de la multiplicité des facteurs, « l’activité solaire a surpassé tout effet du CO2 », rapporte le Dr R. Timothy Patterson. « Les températures mondiales sont généralement en baisse depuis environ 10 ans alors que le CO2 augmente rapidement », écrit le célèbre présentateur météo Piers Corybyn, qui est astrophysicien.

« Le dioxyde de carbone ne contrôle pas le climat », affirme sans ambages Piers. « L’idée que le CO2 contrôle le climat, et que le CO2 de l’homme en particulier, contrôle le climat, est en fait une absurdité délirante. » « Il n’y a aucune preuve de cela dans les données réelles. Les changements de température dans les océans, à long terme, entraînent les niveaux de dioxyde de carbone, ils ont donc tendance à évoluer ensemble. » Les cycles chauds coïncident effectivement avec des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Les océans chauds ont poussé le CO2 dans l’atmosphère, puis les océans qui se refroidissent l’ont à nouveau éliminé. Les variations du dioxyde de carbone sont le résultat, et non la cause, des changements climatiques.

Willie Soon, astrophysicien et géoscientifique à la Division de physique solaire et stellaire du Centre d’astrophysique Harvard-Smithsonian, a déclaré : « Dire que le système climatique est entièrement dominé par la quantité de dioxyde de carbone présente dans le système est insensé – complètement faux. Le dioxyde de carbone n’est pas le principal moteur du système terrestre/climatique. Les températures baissent, mais les niveaux de CO2 continuent d’augmenter. Il est presque insensé d’essayer de continuer à insister sur le fait que ces changements de dioxyde de carbone vont créer toutes les catastrophes que les politiciens et les prophètes de malheur essaient de nous faire croire. Le climat est totalement, complètement dépendant de l’action du soleil sur le système. Le soleil est le principal moteur du système climatique terrestre. »

Armstrong Economics déclare : « Pendant ce temps, il n’y a eu AUCUNE preuve que les niveaux de CO2 atmosphérique vont effectivement réchauffer quoi que ce soit. En fait, il a été souligné que l’analyse qui a été utilisée pour l’ensemble de la théorie du réchauffement climatique n’a aucun sens. La base de cette théorie est que la nature traite les émissions de CO2 de l’homme différemment de celles de la nature. En outre, les niveaux de CO2 ont été historiquement beaucoup plus élevés dans le passé, bien avant que l’homme ne commence la révolution industrielle. Il est étonnant que les sommes d’argent mises sur la table pour justifier le réchauffement climatique, qui consiste à augmenter les taxes sur les émissions de carbone, nous exposent à un plus grand risque, car elles détournent l’attention de la véritable menace – le refroidissement global ».

Les plantes aiment le CO2

De nouvelles recherches ont montré que les plantes peuvent absorber plus de dioxyde de carbone que nous le pensions auparavant. Les modèles climatiques ont largement sous-estimé le pouvoir de nos plantes parce qu’ils n’ont pas tenu compte du fait que lorsque le dioxyde de carbone (CO2) s’accumule dans l’atmosphère, les plantes se développent, deviennent plus grandes et sont capables d’absorber davantage de CO2. Dans le cadre de la photosynthèse – un cycle naturel qui aide les plantes à convertir la lumière du soleil en énergie – les plantes captent le CO2 pour les aider à se développer et rejettent ensuite de l’oxygène comme déchet. Rien que par ce processus naturel, les scientifiques ont estimé que les êtres vivants absorbaient jusqu’à 16 % de plus de ce gaz à effet de serre nocif qu’on ne le pensait auparavant.

Les plantes survivent en extrayant le CO2 de l’air, en utilisant le magnésium au centre de la chlorophylle et la lumière du soleil pour le convertir en protéines et en sucres. Le dioxyde de carbone, comme l’air, l’eau et l’oxygène, est essentiel à la vie et à la santé en général et, plus précisément, il détient la clé pour résoudre l’asthme, le cancer et de nombreuses autres maladies chroniques. Le dioxyde de carbone est un constituant essentiel des fluides tissulaires et doit donc être maintenu à un niveau optimal dans le sang. Ce gaz est donc nécessaire pour compléter divers mélanges d’anesthésie et d’oxygénation utilisés dans des conditions particulières telles que la chirurgie de dérivation cardio-pulmonaire et la gestion de la dialyse rénale.

Une étude de l’université de Leeds, publiée dans la revue scientifique Nature, a mesuré la circonférence de 70 000 arbres dans dix pays africains et l’a comparée à des données similaires enregistrées il y a quarante ans. En moyenne, les arbres grossissaient plus vite et les chercheurs ont constaté que chaque hectare de forêt africaine piégeait 0,6 tonne de CO2 supplémentaire par an par rapport aux années 1960.2 Oui, vous commencez à entendre la vérité sur le CO2, qui n’a pas grand-chose à voir avec le changement climatique et le réchauffement de la planète. De plus, les arbres aspirent davantage de CO2 à mesure que les niveaux de CO2 augmentent.

Si cette méthode est reproduite dans toutes les forêts tropicales du monde, elle permettra d’éliminer de l’atmosphère près de 5 milliards de tonnes de CO2 par an. Le professeur Martin Parry, directeur des sciences végétales à Rothamsted Research, le principal institut britannique de recherche sur les cultures, a déclaré : « Il ne fait aucun doute que l’enrichissement de l’air en CO2 augmente le taux de croissance des plantes dans de nombreuses régions. On estime que l’homme génère environ 50 milliards de tonnes de ce gaz chaque année ».

Le Dr Gerald Marsh nous apprend qu’il y a 500 millions d’années, les concentrations de dioxyde de carbone étaient plus de 13 fois supérieures aux niveaux actuels, et ce n’est qu’il y a environ 20 millions d’années que les niveaux de dioxyde de carbone sont tombés à un peu moins de deux fois ce qu’ils sont aujourd’hui. Depuis 1750, la concentration de CO2 dans l’air est passée de 278 parties par million (ppm) à un peu plus de 400 ppm, ce qui permet aux plantes d’acquérir plus facilement le CO2 nécessaire à une croissance rapide. Les scientifiques estiment généralement que l’augmentation des niveaux de CO2 permettra d’accroître d’environ 13 % les rendements des principales cultures, telles que le maïs, le riz et le soja.

Refroidissement global provoqué par l’homme

Un ancien directeur de la CIA a admis que la géo-ingénierie est utilisée pour refroidir la planète d’un réchauffement qui n’a pas lieu. Des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont publié une nouvelle étude qui remet en question les efforts scientifiques visant à bloquer la lumière du soleil par le biais de l’ingénierie climatique, également appelée géo-ingénierie. La géo-ingénierie est la manipulation délibérée et à grande échelle du temps et du climat à l’aide de diverses technologies.

Une forme populaire de géo-ingénierie est connue sous le nom de Solar Radiation Management (SRM), un processus qui consiste à pulvériser des aérosols à partir d’avions équipés de particules conçues pour réfléchir la lumière du soleil dans le but de lutter contre le « réchauffement climatique anthropique ». L’équipe de l’UC Berkeley a trouvé de nouvelles preuves que les matériaux bloquant le soleil réduiront probablement aussi les rendements de certaines cultures.

La NASA affirme que le CO2 est un gaz réfrigérant et non un gaz réchauffant. Une partie de la NASA est désormais en conflit avec ses climatologues après que de nouvelles mesures de la NASA ont prouvé que le dioxyde de carbone agit comme un réfrigérant dans l’atmosphère terrestre.

Le centre de recherche Langley de la NASA a rassemblé des données prouvant que les « gaz à effet de serre » empêchent les rayons solaires d’atteindre notre planète, réduisant ainsi l’impact du soleil sur le réchauffement. Le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxyde nitrique (NO) sont deux substances jouant un rôle clé dans l’équilibre énergétique de l’air au-dessus de la surface de notre planète, tendant à refroidir et non à chauffer.

Au début de l’été, nous avons eu l’hiver

Notre mémoire est de courte durée lorsque on observe que l’été brûle nos pommes de terre, car cet été, nous avons connu un début de froid. Alors que nous approchons de la fin de l’été, il sera intéressant de voir à quel point le froid et la neige recommenceront tôt cette année.

« Mauvais temps surprenant dans le Sud : beaucoup de NEIGE sur l’Etna, Catane dans le froid et sous l’eau. Bienvenue à l’hiver » titrait le journal italien Meteoweb en 2018.

La température a chuté à 6,7 °C (44,04 °F) à 6 h, établissant un record pour le 26 juin le plus froid de l’histoire d’Ottawa. Le précédent record pour la température la plus basse à cette date était de 7,2°C (44,96°F) établi en 1970. C’est le plus froid qu’il fasse aujourd’hui dans l’hémisphère sud : 6°C. à Santiago, au Chili, 7°C à Buenos Aires, en Argentine, et 5°C à Canberra, en Australie.

Nous avons également connu un froid record en Slovaquie ainsi qu’une neige estivale rare dans les montagnes des Hautes Tatras. Le 23 juin y a été le plus froid jamais enregistré. L’hiver est également revenu en Roumanie au début de l’été avec des températures descendant jusqu’à zéro et, samedi matin, la neige mesurait 2 cm au lac Balea, à 2 000 mètres d’altitude dans les montagnes de Fagaras.

Conclusion

L’hystérie du changement climatique est toujours là et même le National Geographic a dû admettre qu’il s’était laissé emporter. Les seuls vrais négationnistes du climat sont ceux qui ne veulent même pas discuter de l’apport, non seulement des scientifiques, mais aussi de Mère Nature elle-même, qui s’exprime jour après jour avec les conditions météorologiques du terrain.

Le grand méchant loup du changement climatique mondial provoqué par l’homme peut bien souffler et essayer de réduire l’économie mondiale du carbone, mais chaque année, nous allons avoir de la neige et un froid croissants, alors que l’activité solaire continue de diminuer et que les rayons cosmiques continuent d’augmenter.

Aujourd’hui, seuls les imbéciles font confiance à leur gouvernement, même sur les questions les plus fondamentales comme les vaccins et la façon dont ils ont contribué à créer une misère innombrable avec l’autisme et d’autres maladies infantiles. Le CDC n’a aucun regret ni remords quant aux dommages causés à nos enfants au cours des dix dernières années. Ils ont ajouté du mercure neurotoxique au vaccin contre la grippe en 2004 et se moquent éperdument du danger et des dommages que peuvent causer les métaux lourds injectés directement dans le sang.

Vous voulez faire confiance à votre gouvernement au sujet du climat, allez-y, mais vous faites confiance aux élites mondiales qui contrôlent l’ensemble des médias publics. Si vous êtes un mondialiste, vous pouvez continuer à faire preuve de fantaisie et de fraude, car c’est ce que sont le mondialisme et le changement climatique provoqué par l’homme. Une grande tromperie de la part de ceux qui savent comment manipuler l’imagination des gens comme une forme d’agression.

Le CO2 est vital pour la vie et constitue un médicament important qui contrôle l’accès du corps à l’oxygène. Dans des conditions cliniques, un faible taux d’oxygène et un faible taux de dioxyde de carbone se produisent généralement ensemble. L’augmentation thérapeutique du dioxyde de carbone, par inhalation de ce gaz dilué dans l’air, est souvent un moyen efficace d’améliorer l’oxygénation du sang et des tissus.

Les plantes aiment le CO2 et nous aussi, nos vies et notre santé en dépendent.

Dr Mark Sircus AC, OMD, DM (P)

Professeur d’oncologie naturelle, Institut de médecine holistique Da Vinci

Docteur en médecine orientale et pastorale

Fondateur de la médecine allopathique naturelle

Source : Geopolintel, le 29 août 2022

