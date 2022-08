Maître Reiner Fuellmich : « Ces gens essaient littéralement de nous tuer »

« Il y a un ordre du jour plus important qui guide tout ça. Et il concerne la vie et la mort… Ces gens essaient littéralement de nous tuer… Parce que, et c’est un autre point qu’il faut que les gens comprennent, ils ont infiltré tous les niveaux de la société. Et ça fait 30 ans qu’ils le font. C’est pour ça que tout le monde agit au même rythme… Ils ont été très bons dans ce qu’ils ont fait… Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas faire confiance à nos dirigeants car ce ne sont pas nos dirigeants. Ce sont des gens qui ont été infiltrés dans le système judiciaire, la médecine, l’économie, la politique… Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous éloigner du système… Les balayer quand nous en avons l’occasion… toutes ces ONG, ces corporations, qui sont déjà en train de s’effondrer. Créer nos propres communautés autosuffisantes et nous connecter les uns aux autres. C’est ce qui nous donne du pouvoir ».

Source : CHD.TV, le 29 août 2022

(Merci à Dayanand)