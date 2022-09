La propagande suit son cours pour justifier l’extermination de la classe moyenne

Depuis 72 heures, les médias américains serinent à longueur de journée que la Réserve fédérale va lutter encore plus férocement contre l’inflation. Avant hier, les chiffres publiés étaient très mauvais alors que les prix de l’énergie ont plutôt baissé depuis un mois. Et si on enlève l’énergie, tout le reste monte en flèche. Les denrées alimentaires ont augmenté de 13% le mois dernier aux Etats-Unis. Pas un mot sur la responsabilité des banques centrales… et que dire de la politique suicidaire de l’administration américaine ? Et que dire de ce que fait Bill Gates avec les immenses terres agricoles qu’il a achetées sur l’ensemble du territoire américain ? Il est plus important d’élever des criquets pour nourrir les survivants de leur politique eugéniste (sanitaire + énergétique + à venir famines…) que de produire une agriculture saine et nécessaire à tant de gens qui peinent à prendre plus d’un repas par jour.

La classe moyenne est en train d’être détruite, écrasée, éliminée, exterminée et anéantie par la politique monétaire. Et c’est VOULU ! C’est dans leur agenda globaliste.

Quand les gens vont-ils se rendre compte que les banques centrales et les politiciens ont pour agenda de tuer des millions des personnes ? Tant que les masses resteront aveugles sur ces serviteurs de la Synagogue de Satan, ils ne vont pas arrêter les mesures et l’horreur. On va donc vous mentir sur un scénario de catastrophe climatique. Le petit covid va revenir, avec sa famille agrandie, pour vous empêcher de sortir et de MANIFESTER…

Ils vont faire de la propagande pour justifier les coupures de courant dont ils sont les seuls responsables. Les grands médias comme BFM (propagande marxiste 24H/24) culpabilisent déjà les foyers alors que la politique énergétique a été celle de nos gouvernants. Tout n’est que mensonge et liquéfaction. Ils ont consciemment détruit notre indépendance énergétique. C’est un fait avéré dans notre quotidien désormais. Mais les journalistes oublient ces évidences et rendent les Français responsables : il faut bien se comporter. Ils ont le même comportement que les médias de l’époque de l’Union soviétique ou de la Russie de Poutine.

Et malgré tous les mensonges colportés, nous pouvons dire avec certitude : attendez-vous à une explosion des prix de l’énergie. On n’a encore rien vu !

Blog de L.I.E.S.I., le 15 septembre 2022

Rappels :

