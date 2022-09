La banque d’investissement américaine JPMorgan, qui veut transférer ses employés à Londres en raison du danger imminent de black-out en Allemagne, n’est pas un cas isolé. D’autres analystes étrangers considèrent également que l’Europe est de plus en plus à risque – et évitent de faire des affaires en Europe. Les entreprises américaines sont déjà en train de se recentrer sur leurs activités nationales.

New York – Les stratèges de Goldman Sachs considèrent qu’une récession en Europe est inévitable. Selon eux, il est plus sûr de miser sur l’économie américaine que sur l’Europe. Même si le chemin de la croissance américaine peut être « incertain », la situation économique en Europe est tout simplement catastrophique.

« Malgré les inquiétudes des investisseurs concernant le marché boursier américain, nous pensons qu’il offre un meilleur potentiel de rendement absolu et ajusté au risque que les marchés européens en récession », indique le communiqué. L’année a été difficile pour les entreprises en Europe « dans un contexte de crise du gaz, d’inflation galopante et de durcissement de la politique des banques centrales ».

Et le service d’information économique de Bloomberg a rapporté qu’une équipe de Goldman Sachs a déclaré que si la trajectoire de la croissance américaine était « incertaine », la situation économique en Europe était « désastreuse ».

Free West Media, le 15 septembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

Rappels :

Crise de l’énergie : un scénario allemand anticipe des morts cet hiver dès les premiers jours de la pénurie

Soyez prêts à affronter un Blackout à l’échelle européenne