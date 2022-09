Le Forum économique mondial encourage la consommation d’aliments périmés

Plus de viande mais des insectes ; plus de produits frais mais des aliments périmés ; de l’eau à base d’excréments ; de la nourriture synthétique… Les oligarques transhumanistes hallucinés ne laissent planer aucun doute : ils prennent soin de votre santé ! OD

Schwab est un pourri. Le Forum économique mondial a convaincu le Royaume-Uni de supprimer les dates de péremption des produits alimentaires dans le but de « limiter le gaspillage alimentaire ». En réalité, ces individus malades ne se soucient pas de la santé humaine et ont besoin d’un moyen de détourner l’attention des pénuries alimentaires à venir provoquées par leur rêve chimérique d’émissions zéro.

Le Royaume-Uni s’apprête à retirer les mentions « à consommer de préférence avant » et les labels d’environ 500 produits. Quand l’aliment a-t-il été expédié ou emballé ? Ce sera au consommateur de se fier à son jugement. Il est également prévu de supprimer des centaines de dates de péremption sur les produits. La mention « meilleur achat » indique la qualité de l’aliment, tandis que la mention « à consommer de préférence avant le » indique si l’aliment est propre à la consommation. Le Forum économique mondial insiste sur le fait que ces dates n’ont aucun sens, car il est toujours possible de consommer des aliments périmés. Il affirme même que le lait est le troisième produit le plus gaspillé au Royaume-Uni, alors qu’il est extrêmement dangereux de le boire s’il est périmé.

Les dates de péremption sont apparues pour la première fois dans les magasins après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les grandes chaînes de consommation ont gagné en popularité. Avant cela, vous pouviez parler aux vendeurs des magasins familiaux, qui s’occupaient de leurs produits et de leurs clients. Vous achetiez peut-être directement au producteur, selon l’endroit où vous viviez. Vous ne pouvez pas demander à un collaborateur de Publix d’où vient une pomme, par exemple, et espérer une réponse précise. Les aliments arrivent maintenant par camions entiers et sont souvent importés de l’étranger.

Le Forum économique mondial voudrait donc que nous mangions des insectes et des aliments périmés. Soyez assurés que l’élite mangera ce qu’il y a de mieux, se déplacera dans ses jets et yachts chauffés par des combustibles fossiles et rira pendant que le reste d’entre nous souffrira. Les gouvernements semblent être de la partie, car ils ne veulent pas non plus admettre leur échec en raison des pénuries alimentaires.

Martin Armstrong, le 19 septembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

