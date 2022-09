Ne riez pas : Borne veut faire de la France une « nation du vélo » !

En France on n’a pas de pétrole (ni de gaz… et bientôt plus de nucléaire non plus) mais on a des idées ! Grâce aux ectoplasmes qui peuplent les palais dorés de la République, on va rejoindre le modèle de transport chinois d’il y a 50 ans… Allez vite passer votre « savoir rouler à vélo » ! Qui sera sans doute bientôt rebaptisé « permis de rouler », et obligatoire pour tout utilisateur de bicyclette… OD

On attend avec impatience le « plan trottinette » !

La Première ministre a lancé mardi, depuis la cour de Matignon, son deuxième plan en faveur du vélo, qui aura 250 millions d’euros de budget en 2023.

La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé mardi le lancement d’un deuxième plan en faveur de la petite reine pour faire de la France une « nation du vélo », qui sera abondé pour 2023 de 250 millions d’euros. Le vélo est un moyen de transport « accessible, écologique et bon pour la santé », un « atout pour développer la pratique sportive » et « pour notre économie », a fait valoir la cheffe du gouvernement dans la cour de Matignon, qui accueillait plusieurs ateliers vélo, et un parcours pour de jeunes cyclistes venus passer leur « savoir rouler » à vélo [sic]. C’est Élisabeth Borne qui avait lancé il y a quatre ans en tant que ministre des Transports le premier plan vélo, doté de 350 millions d’euros sur 7 ans (2018-2025), auxquels se sont ajoutés 150 millions du plan de relance décidé après la pandémie de Covid-19.

Il a rencontré « un vrai succès », s’est félicitée la Première ministre, accompagnée de plusieurs ministres, dont Clément Beaune (Transports) et Christophe Béchu (Transition écologique), arrivés pour l’occasion à vélo. Les crédits du premier plan « ont été dépensés en seulement quatre ans », a souligné Christophe Béchu. Boudé par les Français, le vélo est devenu en 2021 « le moyen de transport le plus vendu » [sic] grâce aux aides à la réparation et à l’acquisition, a précisé Élisabeth Borne. Quelque 14 000 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires ont en outre été réalisés, et 160 000 jeunes ont bénéficié du dispositif « savoir rouler à vélo ».

Souhaitant « aller plus loin », la Première ministre entend désormais développer une filière française du vélo, sous la houlette du ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure, présent mardi, valorisant assemblage, recyclage et réparation. Ce deuxième plan continuera à développer des infrastructures cyclables, avec un nouveau fonds doté en 2023 de 250 millions d’euros, dont 85 millions déjà prévus pour cette année-là dans le premier plan. Sur les 250 millions, 200 seront dédiés aux infrastructures et 50 au stationnement.

(Merci à Jérôme)

