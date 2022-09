Martin Armstrong : « La crise bancaire commencera en Europe… Le chaos et la guerre justifieront les défauts de paiement sur la dette publique »

par Greg Hunter (USAWatchdog)

Martin Armstrong, le légendaire analyste des cycles financiers et géopolitiques, affirme que rien ne va s’améliorer d’ici fin 2022 et il prévoit toujours l’arrivée du « chaos » en 2023. Selon Armstrong, le plongeon de la Bourse la semaine dernière est dû à une « incertitude extrême ». Il a annoncé un krach boursier il y a deux mois et soutient que « ce n’est pas fini ».

L’Europe est en grande difficulté financière, le gaz naturel russe ayant été coupé en représailles aux sanctions. Armstrong explique : « En Europe, je crois qu’ils font ça délibérément, c’est le ‘Great Reset’ de Klaus Schwab. Ils savent qu’ils ont un sérieux problème. Ils ont abaissé les taux d’intérêt en dessous de 0 % en 2014. Ils viennent de se mettre à les remonter. Entretemps, ils ont ordonné à tous les fonds de pension dans toute l’Europe d’avoir plus de 70 % en obligations d’Etat. Puis ils les ont mis dans le rouge. Tous les fonds de pension sont insolvables. L’Europe est une catastrophe financière à grande échelle. Elle n’a aucun moyen de survivre, et nous la voyons se désagréger ».

Alors l’Europe pourrait-elle entraîner le reste du monde dans sa chute ? M. Armstrong répond : « Oh, absolument. L’Europe est le problème… La crise bancaire commencera en Europe… La dette explose. Ils n’ont aucun moyen de se maintenir. Le marché de la dette là-bas sape la stabilité de toutes les banques. Vous devez comprendre que les réserves sont liées à la dette publique, et c’est la tempête parfaite. Oui, le marché boursier (américain) va baisser à court terme. Nous ne sommes pas confrontés à un événement de 1929 ou à une chute de 90 %… Les Européens, probablement d’ici janvier 2023, au fur et à mesure que cette crise en Ukraine s’intensifie, toute personne ayant la moitié d’un cerveau va prendre tout l’argent qu’elle a et le faire venir ici ».

Alors où va aller l’argent des investisseurs ? Selon M. Armstrong, « les actions sont comme l’or, elles se trouvent du même côté de la table et sont opposées à la dette publique. Les gens ne vont pas acheter de la dette publique. Ils vont s’intéresser à tout ce qui est dans le secteur privé… Les gens achètent tout ce qu’ils peuvent pour sortir du système ».

Selon M. Armstrong, les gouvernements empruntent et dépensent d’énormes quantités d’argent. La Fed va continuer à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, mais Martin Armstrong déclare : « Augmenter les taux d’intérêt ne fera qu’aggraver les choses. Nous avons des pénuries et des ruptures d’approvisionnement, et l’augmentation des taux ne résoudra pas le problème ».

Martin Armstrong n’a jamais été aussi favorable à l’achat d’or. Pourquoi ? Armstrong explique : « Nous sommes face à un défaut de paiement des dettes souveraines. Voilà ce qui se passe. C’est pourquoi Biden dépensera tout ce qu’il veut, car il sait qu’il n’aura pas à rembourser. Finalement, c’est ce qui va se passer. C’est le programme de Schwab ».

Armstrong a annoncé que « 2023 sera l’année de l’enfer ». Armstrong dit que « les désordres civils ne feront qu’empirer » cette année, et il prédit que nous aurons une guerre totale l’année prochaine. Martin Armstrong affirme que les Démocrates sont désespérés et qu’ils feront des choses comme accorder la citoyenneté aux étrangers illégaux pour qu’ils puissent voter aux élections de mi-mandat.

En conclusion, Armstrong déclare : « Quelque chose va provoquer un nouvel effondrement du système de gouvernement. Ce sera, je pense, quelque chose en Europe où ils prennent des mesures radicales parce qu’ils n’ont pas d’autre choix… Ils ont besoin de la guerre comme prétexte pour faire défaut sur toutes les dettes publiques ».

