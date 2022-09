Dans la même veine que son appel pressant à se faire injecter le poison dit “vaccinal” au nom de « l’amour » du prochain… Celui qu’on appelle le Pape ne semble pas voir la contradiction de fond entre les « sacrifices » qu’il exige au nom de « l’urgence climatique » et sa volonté de mettre les pauvres « au centre ». Tout le monde, pauvres compris, paiera « la facture » qu’il évoque pour « nos enfants et nos petits-enfants ». La facture de l’effondrement dû à la décarbonation, pas celle du changement climatique prétendûment causé par les énergies fossiles ! Répétons-le encore une fois, il s’agit d’un suicide organisé par l’oligarchie mondialiste, dont le successeur de saint Pierre se fait le complice… OD

Face à un millier de jeunes réunis à Assise pour réfléchir sur la réforme du système économique, le pape François a lancé samedi 24 septembre un cri d’alarme en faveur de la réforme du système économique. Il a estimé qu’il était nécessaire de faire des « sacrifices » pour assurer la transition écologique.

Il faut remettre en question le modèle de développement du monde et le réformer sans tarder. C’est le message lancé par le pape François, samedi 24 septembre, devant un millier de jeunes réunis à Assise.

Au théâtre Lyrick, où il avait été accueilli avec de longs applaudissements et de dynamiques acclamations, François a semblé vouloir prendre au sérieux les aspirations ces jeunes économistes et entrepreneurs venus du monde entier : « Nous ne pouvons plus nous contenter d’attendre le prochain sommet international : la terre brûle, aujourd’hui. Et c’est aujourd’hui qu’il faut changer. »

« Les dommages doivent être réparés. Nous avons grandi en abusant de la planète et de l’atmosphère, aujourd’hui, nous devons aussi apprendre à faire des sacrifices dans des modes de vie qui ne sont toujours pas durables », a-t-il estimé, dans un discours aux accents rappelant fortement Laudato si’, son encyclique écologique et sociale publiée en 2015 avant le sommet de Paris.

Ces « sacrifices » passent par la mise en œuvre d’un « courage nouveau », a avancé le pape. Celui consistant à « abandonner les sources d’énergie fossile » et à « accélérer le développement de sources à impact nul ou positif ».

[…]

Les pauvres « au centre »

Fustigeant « le paradigme économique du XXe siècle, qui a spolié les ressources naturelles et la terre », et comparant les changements nécessaires au combat du roi David contre le géant Goliath, le pape François a souligné que sans modification profonde du système économique, aucune « transition écologique » ne sera possible. Tout au long de son discours, le pape a d’ailleurs sans cesse établi un lien entre le système économique et l’urgence climatique.

Sans « remise en question du modèle de développement », « ce seront nos enfants et petits-enfants qui paieront la facture, une facture qui sera trop élevée et trop injuste. Un changement rapide et décisif est nécessaire », a averti François, plaidant pour mettre les pauvres « au centre » de la vision d’une économie réformée.

Lire l’intégralité sur La Croix Africa

